Vlada i Skupština da obavljaju samo aktivnosti za funkcionisanje države

Podgorica, (MINA) – Vlada i Skupština, do konstituisanja novog saziva, treba da obavljaju samo aktivnosti neophodne za nesmetano funkcionisanje države, ocijenjeno je iz pokreta Preokret.

Jedan od osnivača Preokreta, Srđan Perić kazao je da se manje od 40 dana od održavanja vanrednih parlamentarnih izbora zahuktava rad Vlade i Skupštine koji je suštinsko otpočinjanje funkcionerske kampanje.

Prema njegovim riječima, namjera je da odluke i zakone donosi rukovodstvo i funkcioneri koji izvjesno neće biti odgovorni za njihovo sprovođenje, čime se direktno urušava princip odgovornosti koji je štetan po cijeli sistem,

“Jer će buduća nova Vlada – koja će biti sasvim drugačije konstelacije odnosa sprovoditi odluke aktuelne Vlade u tehničkom mandatu – koja neće snositi političku odgovornost za odluke koje donosi i zakone koje predlaže”, rekao je Perić.

On je upozorio da usred predizborne kampanje, Vlada i Skupština imaju intenzivirane aktivnosti koje imaju za cilj favorizovanje stranaka trenutne većine i korišćenje toliko puta kritikovane „institucionalne prednosti“ u odnosu na nove vanparlamentarane subjekte na državom nivou.

“Time pored stavljanja u neravnopravan položaj onih koji imaju oko 40 odsto podrške građana, narušavaju duh i smisao Zakona o izboru odbornika i poslanika”, rekao je Perić.

On je ocijenio da u praksi imamo otpočinjanje funkcionerske kampanje koju kao neprihvatljivu tretira i Zakon.

“Zato je nužno da Vlada i Skupština do izbora i konstituisanja novog parlamentarnog saziva, izbora nove Vlade, obavljaju samo one aktivnosti koje su od interesa za nesmetano funkcionisanje sistema.

“A da medijske spektakle ostave za svoje stranačke kampanje na koje imaju pravo u ravnopravnoj predizbornoj utakmici”, kazao je Perić.

On smatra da legitimitet koji se dobija na izborima treba da bude realan odraz stavova i raspoloženja građana, a ne plod manipulisanja i zbunjivanja neprekidnim iznošenjem nejasnih i kontradiktornih političkih stavova sa pozicija javnih funcionera.

Kako je naveo, oni se ogledaju dominantno u davanju nerealnih obećanja za koja izvjesno oni koji ih daju neće biti obavezni da ih sprovode.

“Upravo iz tog razloga je nužno uvoditi standarde odgovornosti koji su u interesu građana, kako bi u slobodnoj atmosferi mogli činiti izbore u skladu sa svojim političkim preferencijama”, rekao je Perić.

