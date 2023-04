VDT će pokrenuti proces revidiranja sporazuma sa Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) pokrenuće proces revidiranja sporazuma državnih tužilaštava Crne Gore i Hrvatske o saradnji i gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih, zločina protiv čovječnosti i genocida, kazao je poslanik Demokrata Momo Koprivica.

On je, na sjednici Skupštine, rekao da ga je ministar pravde Marko Kovač danas obavijestio da je pisao vršiteljki dužnosti (v.d.) vrhovnog državnog tužioca da VDT pristupi revidiranju tog sporazuma

„Obavijestio me da je dobio informaciju da će VDT, u dijelu svoje nadležnosti, pokrenuti proces revidiranja sporazuma. To je već jedan od pomaka“, naveo je Koprivica.

Skupština je danas razmatrala izvještaj sa kontrolnog saslušanja sa predlogom zaključaka Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu o primjeni sporazuma državnih tužilaštava Crne Gore i Hrvatske, o kojem će se poslanici naknadno izjasniti.

Koprivica je podsjetio da su sporazum državnih tužilaštava Crne Gore i Hrvatske o saradnji i gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih, zločina protiv čovječnosti i genocida 28. jula 2006. godine zaključili Vesna Medenica i Mladen Bajić.

„Pogledajte područje primjene sporazuma, jasno proizilazi da je Crna Gora njime stavljena u inferioran i podređen položaj“, rekao je Koprivica.

On je dodao da jasno proizilazi da sporazum nije u interesu Crne Gore, već je ugrozio njene interese jer ne postoji ravnopravnost dvije strane.

Koprivica je rekao da se sporazum primjenjuje samo kada su u pitanju zločini počinjeni prema državljanima Hrvatske, a čiji počinioci imaju prebivalište ili državljanstvo Crne Gore.

„Apsolutna podrška da se zločini počinjeni na teritoriji Hrvatske, a koje su počinili naši državljani, ispitaju do kraja“, kazao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, sporazum potpisan 2006. godine je „akt odricanja od sopstvenih građana – žrtava iz zloglasnog logora Lora“.

„Ako imamo u vidu sporazum koji je zaključilo hrvatsko i srbijansko državno tužilaštvo, vidjećete nejednaku praksu, u slučaju tog sporazuma važi princip dvostranosti“, naveo je Koprivica.

On je kazao da ovo pokreću da bi došli do istine i pravde, a ne do stigmatizacije i okrivljavanja bilo kojeg kolektiviteta.

„Cilj je da se rasvijetli zločin, a ne da se on mjeri, upoređuje ili uzima kao izgovor za nešto drugo. Na to niko nema pravo“, rekao je Koprivica.

On je kazao da je važan zadatak saznati punu istinu o onome što se desilo u splitskom logoru Lora.

Koprivica je poručio da svaka nepravda, prema kome god da je učinjena i ko god da je učinio, mora biti ispravljena.

„Lora 3 je ne samo simbol zločina bez kazne, ljudskog stradanja, pomračenosti uma, industrije zla, nego i zapanjujućeg ćutanja nadležnih državnih institucija, zataškavanja od strane najvišeg državnog političkog vrha“, rekao je Koprivica.

On je naveo da niko nije snosio odgovornost za zvjersko, brutalno, varvarsko postupanje prema ratnim zarobljenicima.

„A znamo dobro da su međunarodne konvencije tako dizajnirane da oni uživaju sva prava, i na smještaj, hranu, zdravstvenu zaštitu“, dodao je Koprivica.

U ovom slučaju, kako je kazao, pogažena su im bila i osnovna prava koja dolaze iz sfere etike, a kamoli iz međunarodnih konvencija.

„Ti ljudi su zaduženi vojnim pozivom od onog čovjeka koji danas odlazi sa funkcije predsjednika Crne Gore. Nakon što ih je zadužio vojnim pozivom, zbog svojih političkih potreba – potrebe pranja svoje političke biografije, odrekao ih se“, rekao je Koprivica.

To je, kako je naveo, i moralno i državno-politički neodgovorno.

„Niko iz državno-političkog vrha vlasti, uključujući njega, nije se udostojio da se pojavi na sahrani tih ljudi niti da uputi telegram saučešća tim porodicama, što je poseban izraz sramote“, kazao je Koprivica.

On je istakao da nema nikakvog opravdanja za takav ignorantski odnos.

„Na nama je da, usvajanjem ovih zaključaka, učinimo tri stvari, prvo da i Skupština zauzme civilizacijski odnos prema zločinu u Lori“, naveo je Koprivica.

Skupština, kako je kazao, treba jasno i nedvosmisleno da osudi taj monstruozni zločin.

„Drugo, da se osnaži nadzorna i kontrolna uloga ove institucije i da podsticaj nadležnim organima i Crne Gore i Hrvatske da se rasvijetli ovaj slučaj sa krivično-pravnom aspekta, i da se konačno počinioci tih gnusnih zlodjela izvedu pred lice pravde i snose odgovornost“, naveo je Koprivica.

On je poručio da nikome ne smije biti pripisana kolektivna krivica.

Krivica i odgovornost su, kako je dodao, isključivo individualni.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Jovan Vučurović kazao je da je sporazum “primjer kako je prethodna vlast ponižavala Crnu Goru i njene građane, u ovom slučaju one koji su stradali u splitskoj Lori“.

„Ovo je primjer kako se prethodna vlast podanički i servilno odnosila prema nekim državama, u ovom slučaju Hrvatskoj“, naveo je Vučurović.

Prema njegovim riječima, sporazum potpisan 2006. godine je velika sramota Crne Gore i neophodno je da on bude poništen ili revidiran.

„Dobro je da je Koprivica saopštio da je Ministarstvo pravde imalo tu komunikaciju sa v.d. vrhovne državne tužiteljke i da je odgovorila pozitivno“, kazao je Vučurović.

To je, kako je naveo, dobar znak da Crna Gora konačno počinje da misli o svojim građanima.

„Ono što je naročito važno jeste da li će oni koji su pristali na ovu vrstu prodaje, izdaje Crne Gore i onih koji su stradali u Lori, odgovarati ne samo za svoje nečinjenje, nego zataškavanje onoga što se dešavalo“, rekao je Vučurović.

On je kazao da su oni koji su učestvovali u donošenju sporazuma, a ne samo u njegovom potpisivanju, direktno učestvovali i u zataškavanju zločina.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragan Ivanović kazao je da je krajnje vrijeme da slučaj do kraja bude razriješen.

„Bitno je da porodicama nastradalih pokažemo da ipak postoji neko u Crnoj Gori ko vodi brigu o njima“, naveo je Ivanović.

Poslanica Građanskog pokreta URA Božena Jelušić kazala je da zločinci treba da budu privedeni pravdi, bez obzira na to o kojem je zločinu riječ.

Poslanica DF-a Jelena Božović rekla je da se u logoru Lora u Splitu desio jedan od najmonstruoznijih zločina koji je čovjek mogao da sprovede, i da se “dosta ćutalo“.

„Očekujemo da će Vlada uvažiti zaključke koje ćemo u parlamentu usvojiti, preduzeti konkretne korake i da će se preispitati sporazum iz 2006. godine“, navela je Božović.

