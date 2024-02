Varhelji u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Evropski komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Oliver Varhelji boraviće danas u radnoj posjeti Crnoj Gori.

Najavljeno je da će Varhelji razgovarati sa potpredsjednikom Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksom Bečićem i predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem.

Na međuvladinoj konferenciji između Evropske unije (EU) i Crne Gore, koja je održana krajem januara, EU je ponovila poziv Crnoj Gori da ubrza rad na osnovnim područjima i poručila da zvanična Podgorica treba kao prioritet imati poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava.

Varhelji je poručio crnogorskim zvaničnicima da će Brisel nagrađivati pozitivan ishod u reformskom procesu.

“Ukoliko postoji napredak zemalja kandidatkinja, postoji i napredak od EU”, naveo je Varhelji dodajući da nova vlada Crne Gore treba imati priliku da državama članicama EU objasni kako planira da primijeni neophodne refome

