Varhelji: Odlična dinamika u Crnoj Gori na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji pozdravio je imenovanje Milorada Markovića za Vrhovnog državnog tužioca i dodao da je to znak odlične dinamike u Crnoj Gori na putu ka Evropskoj uniji (EU).

Varhelji je na mreži X podsjetio da je to bila dugo očekivana odluka koja je konačno donesena zahvaljujući širokom konsenzusu političkih stranaka.

“Odlična dinamika u Crnoj Gori na putu ka EU”, naveo je Varhelji.

