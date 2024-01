Vardkar: Crna Gora na čelu kolone za pristupanje EU

Podgorica, (MINA) – Irska se zalaže za princip regate u procesu proširenja Evropske unije (EU), kazao je premijer te države Leo Vardkar, dodajući da je Crna Gora na čelu kolone i da se zalažu da ona bude prva naredna članica.

Iz kabineta premijera Milojka Spajića je saopšteno da je na sastanku Spajića i Vardkara, koji je u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, rečeno da vjeruju da će dvije države nastaviti da jačaju odnose i u okviru EU.

“U odnosu na politiku proširenja EU, Irska se zalaže za princip regate”, kazao je Vardkar.

Prema njegovim riječima, svaku državu je potrebno posmatrati u kontekstu postignuća i isporučenih rezultata.

“Crna Gora je definitvno na čelu kolone i naša ambicija je da postane prva naredna članica”, kazao je Vardkar.

Spajić je, kako je saopšteno, poručio da je Vlada Crne Gore posvećena evropskoj perspektivi države.

“Kroz prizmu usvajanja najviših evropskih standarda, sprovodimo reforme na planu evropske intergacije i jačamo kvalitet života naših građana”, kazao je Spajić.

On je, kako je saopšteno, predstavio rezultate koje je Vlada postigla za dva mjeseca mandata, kao i plan unaprjeđenja standarda građana.

Sagovornici su, kako je saopšteno, ocijenili da su bilateralni odnosi Crne Gore i Irske dobri, kao i da je susret dva zvanićnika dobar impuls daljoj saradnji.

Sastanku je, kako je saopšteno iz kabineta Premijera, prisustvovala i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, a razgovarali su i o ekspertskoj podršci Irske u oblasti korišćenja fondova EU.

