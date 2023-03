Usvojene izmjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas utvrdila izmjene Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture, kojim je predviđeno povećanje koeficijenata za zarade zaposlenim u toj oblasti.

Kako je saopšteno iz Vlade, novim koeficijentima su ujednačene zarade za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima u oblasti kulture, a koji zahtijevaju isti nivo, odnosno podnivo kvalifiikacija.

„Imajući u vidu trenutnu socio-ekonomsku situaciju, kao i činjenicu da koeficijenti za zarade zaposlenih u oblasti kulture nijesu mijenjani od 2016. godine, ovim izmjenama poslije dužeg vremenskog perioda, stvoriće se neophodni uslovi koji će doprinijeti poboljšanju položaja i statusa zaposlenih u oblasti kulture“, kaže se u saopštenju.

Vlada je na sjednici usvojila Informaciju o potrebi rješavanja prostornih kapaciteta Ministarstva evropskih poslova (MEP).

Navodi se da se MEP, ranije Kancelarija za evropske integracije, od 2017. godine nalazi u staroj zgradi dnevnog lista Pobjeda, u kojoj su smještena i dva sektora Generalnog sekretarijata Vlade, kao i dio službi dnevnog lista Pobjeda sa štamparijom i državne kompanije Montenegro Bonus.

U diskusiji je saopšteno da su do danas vršeni samo najneophodniji, uglavnom površni radovi i da zgrada ne pruža odgovarajuće radne i bezbjednosne uslove za rad zaposlenih.

„Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u saradnji sa Upravom za katastar i državnu imovinu u što skorije vrijeme, predloži rješenje kojim bi se MEP-u obezbijedili adekvatni prostorni kapaciteti“, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Vlada je usvojila i Informaciju o potrebi potpisivanja Konvencije o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba.

Iz Vlade su kazali da konvencija nudi okvir za zaštitu u međunarodnim okolnostima odraslim osobama koje nijesu u mogućnosti štititi svoje interese zbog oštećenja ili nedostataka sopstvenih sposobnosti.

„Konvencija nudi listu zaštitnih mjera, uključujući i imenovanja i funkcije zastupnika, upravljanje imovinom odraslih osoba i instituciju zaštitnog režima za odrasle osobe“, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, konvencija predviđa jedinstvena pravila koja određuju koji su organi nadleži da preduzmu neophodne mjere zaštite u zavisnosti od datih okolnosti, kao i niz drugih pravila koje za cilj imaju zaštitu odraslih osoba.

Vlada je usvojila i Informaciju o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Egipta, Saudijske Arabije i Uzbekistana.

Kako se dodaje, Vlada je tu odluku donijela rukovodeći se potrebama crnogorske privrede, prvenstveno turističke.

