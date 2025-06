Usvojena odluka o upućivanju vojnika u misiju EUMAM

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Skupština usvojila je danas odluku o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) u sastav misije vojne pomoći Evropske unije (EU) za podršku Ukrajini (European Union Military Assistance Mission Ukraine – EUMAM UA).

Za tu odluku glasalo je 49 poslanika, a tri su bila uzdržana.

Ministar odbrane Dragan Krapović na sjednici Skupštine u srijedu je objasnio da misija EUMAM pruža obuku pripadnicima Oružanim snagama Ukrajine u hemijsko-nuklearnoj odbrani, medicinskom aspektu i miniranju, kao i operativnu obuku pripreme četa.

“Prema raspoloživim podacima, u ovim misijama je do sad obučeno 75 hiljada pripadnika Oružanih snaga Ukrajine”, istakao je Krapović, prenosi.

Kako je dodao, 24 članice EU su ponudile obuku i ljudstvo za implentaciju.

Skupština je danas usvojila i izmjene i dopune Zakona o gimnaziji i Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.

Za predložene izmjene i dopune Zakona o gimnaziji glasalo je 55 poslanika, a nije bilo glasova protiv i uzdržanih.

Izmjene i dopune Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija podržalo je 57 poslanika, a nije bilo glasova protiv i uzdržanih.

Parlament je danas usvojio i Predlog zakona o potvrđivanju akata Svjetskog poštanskog saveza.

