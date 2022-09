Ustavni odbor danas o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Sjednica Ustavnog odbora, na čijem dnevnom redu je utvrđivanje liste prijavljenih kandidata za izbor četiri sudije Ustavnog suda po javnom pozivu biće održana danas.

Ustavni odbor 1. avgusta raspisao je javni poziv za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore.

Na sjednici Ustavnog odbora koja je održana krajem jula, nijedan od predloženih kandidata za izbor četiri sudije Ustavnog suda, na osnovu tri javna poziva, nije dobio potrebnu većinu.

Ustavni sud sada ima četiri člana. Predsjednik je Budimir Šćepanović, a članovi su Milorad Gogić, Desanka Lopičić i Miodrag Iličković, koji u septembru ispunjava uslove za penziju.

Početkom godine penzionisan je Dragoljub Drašković, a ranije Hamdija Šarkinović i Mevlida Muratović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS