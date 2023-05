Uskoro javni prenos sjednica DIK-a

Podgorica, (MINA) – Sjednice Državne izborne komisije (DIK) ubrzo će biti direktno prenošene na YouTube kanalu Komisije, kazao je predsjednik DIK-a Nikola Mugoša, dodajuću da je cilj te odluke povećanje transparentnosti rada.

Mugoša i članovi Komisije sastali su se sa posmatračkom misijom ODIHR-a kako bi razgovarali o predstojećim parlamentarnim izborima, koji su zakazani za 11. jun.

Kako je saopšteno iz DIK-a, Mugoša je upoznao misiju sa svim aktivnostima koje je Komisija sprovela do sada.

On je najavio da će sjednice DIK-a vrlo brzo biti direktno prenošene na njenom YouTube kanalu.

“Cilj te odluke je povećanje transparentnosti rada Komisije i omogućavanje javnosti da prati sjednice u realnom vremenu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će direktan prenos sjednica takođe omogućiti da se javnost upozna sa procesom donošenja odluka i radom Komisije tokom pripreme i održavanja izbora.

Mugoša je istakao da je transparentnost rada DIK bila je jedna od ključnih preporuka svih prethodnih izvještaja ODIHR-a.

“Stoga su aktivnosti DIK-a biti usmjerene na povećanje transparentnosti izbornog procesa i osiguranje integriteta izbora”, kazao je Mugoša.

On je rekao da je DIK otvorena za sve vidove saradnje kako bi se osigurala demokratska izborna procedura.

„DIK podržava nadgledanje izbora od strane posmatračke misije ODIHR-a i pozdravlja mogućnost buduće saradnje“, kazao je Mugoša.

Šefica Misije ODIHR-a Nina Suomalainen kazala je da ODIHR planira da zatraži 100 kratkoročnih posmatrača za nadgledanje predstojećih parlamentarnih izbora, dok će 12 dugoročnih posmatrača koje su uputile države članice OEBS-a biti raspoređeno širom zemlje od 13. maja.

Kako je kazala, posmatrači će pomno pratiti rad izborne administracije i relevantnih državnih organa, aktivnosti kampanje, uključujući u medijima i na društvenim mrežama, izborno zakonodavstvo i njegovu primjenu, kao i rješavanje izbornih sporova.

„Misija ODIHR-a će na dan izbora udružiti napore sa delegacijama Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i Evropskog parlamenta da posmatraju otvaranje biračkih mesta, glasanje, brojanje glasačkih listića i tabelarni prikaz rezultata“, kazala je Suomalainen.

U saopštenju se navodi da će privremeni izveštaj biti objavljen oko dvije nedjelje prije izbora kako bi se javnost i mediji informisali o aktivnostima posmatračke misije.

Dodaje se da će dan nakon izbora, preliminarni nalazi i zaključci misije biti predstavljeni na konferenciji za novinare.

“A konačni izvještaj koji ocjenjuje cijeli izborni proces i sadrži preporuke biće objavljen dva do tri mjeseca nakon izbora”, kaže se u sapštenju.

