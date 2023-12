Urošević: Abazović neosnovano obećavao radi političkih poena

Podgorica, (MINA) – Bivši premijer Dritan Abazović nije predvidio povećanje plata prosvjetarima za deset odsto, već im je to neosnovano obećavao radi političkih poena, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad (PES).

„Abazović, koji je u predizbornoj godini obećavao brda i doline sklapajući kolektivne ugovore koji se ne mogu sprovesti, od svega je ostavio samo probleme i metež koje sada rješava nova Vlada“, rekao je poslanik PES-a Uglješa Urošević.

On je kazao da Granskim kolektivnim ugovorom nije obećano povećanje plata prosvjetarima od deset odsto.

„Granskim kolektivnim ugovorom nije obećano povećanje od deset odsto, kako se paušalno interpretira od dijela javnosti, već da će se koeficijenti dodatno razmotriti“, kazao je Urošević.

On je dodao da je razmatranje predviđeno u zavisnosti od makroekonomskih parametara i limita potrošnje koji budu utvrđeni za ovu i narednu godinu.

„A koje je Abazović utvrdio prije dolaska 44. Vlade“, dodao je Urošević.

Prema njegovim riječima, može se zaključiti da je Abazović samo neosnovano obećavao, radi jeftinih političkih poena.

“A u suštini izigrao prosvjetare, radnike Željezare, kao i mnoge druge“, istakao je Urošević.

On je kazao da Abazovićeva Vlada nije utvrdila limite potrošnje budžeta u tabeli koja se odnosi na obrazovanje, a koja je dio ključnog dokumenta „Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za 2023-2026. godinu“.

Dokument je, kako je naveo Urošević, usvojen na sjednici Vlade u julu ove godine.

„Jasno se vidi da pomenuta sredstva nisu predviđena, iako sada lažno tvrdi da je želio da poveća plate, time onemogućavajući novu Vladu da kroz novi budžet ispuni želju prosvjetara“, kazao je Urošević.

Prema njegovim riječima, Abazović nije ni potpisao sporazum iz člana 22, što predstavlja glavni preduslov za povećanje zarada shodno Granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete.

Urošević je kazao da obećanja i neprecizni i paušalni kolektivni ugovori koje je, kako je naveo, potpisivala Abazovićeva Vlada formirana sa drugom većinom, ne predstavljaju nikakvu pravnu, niti bilo koju drugu obavezu za novu Vladu.

On je poručio da će se rješenje tih problema zasnivati na sistematičnom i ozbiljnom pristupu, koji Vlada namjerava da sprovede kroz Zakon o zaradama u javnom sektoru.

“I tako na pravi način nagradi radnike, odvajajući ih od nerada“, dodao je Urošević.

Time se, kako je naveo, podstiče rad i ostanak svih ljudi koji “drže državu Crnu Goru na svojim plećima“.

Urošević je podjetio i da je Abazović, „bez ikakvog plana i vizije“ najavio i ponovni početak rada Željezare.

„Dok se danas razmatra otpuštenje radnika, uz blokirane račune i potpuno neizvjesnu budućnost firme“, kazao je Urošević.

