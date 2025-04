URA: Presuda u aferi Koverta urušavanje integriteta pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Oslobađajuća prvostepena presuda u aferi „Koverta“ još jedan je udar na razum građana i brutalno urušavanje integriteta pravosuđa i svih institucija države, ocijenili su iz Građanski pokret URA.

Viši sud u Podgorici u petak je izrekao danas oslobađajuću presudu svim optuženima u aferi “Koverta”.

Iz URA-e su najoštrije osudili, kako su rekli, nastavak farse u kontekstu presude u aferi „Koverta“.

“Umjesto da se pravda zadovolji, a odgovorni za najočigledniju korupciju potvrđenu video zapisom kazne u skladu sa zakonom, građani su ponovo svjedoci sramotnog izigravanja pravde i ponižavanja osnovnih principa vladavine prava”, kaže se u saopštenju URA-e.

Navodi se da je afera „Koverta“ simbol trulog sistema i nezakonitog finansiranja političkih partija i predizbornih kampanja.

“Svako relativizovanje tog čina, kao što je ovaj sudski epilog, šalje poruku da u Crnoj Gori i dalje ima zarobljenih i trulih institucija sistema”, kazali su iz URA-e.

Oni su istakli da je afera “Koverta” proizvela najmasovnije građanske proteste u posljednjih 30 godina, pod nazivom “Odupri se”, koji su najznačajnije uticali na ubrzanje pada tridesetogodišnjeg režima.

“Građani Crne Gore zaslužuju istinu, pravdu i institucije koje rade u njihovom interesu – a ne sistem koji se uporno trudi da očuva stare šeme i zaštiti aktere afera koje su decenijama unazad uništavale ovu državu”, zaključili su iz URA-e.

