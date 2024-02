URA podržava protest Sindikata uprave i pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Vlada i premijer Milojko Spajić imaju zakonsku obavezu da povećaju zarade zaposlenima u upravi i pravosuđu, poručili su iz Građanskog pokreta (GP) URA.

Iz te stranke su saopštili da podržavaju protest Sindikata uprave i pravosuđa.

Oni su kazali da je 43. Vlada Dritana Abazovića potpisala Granski kolektivni ugovor sa Sindikatom uprave i pravosuđa na osnovu kojeg su im povećane plate početkom prošle godine za oko 30 odsto, kao i da su ugovorom predviđena nova povećanja od još po deset odsto u ovoj i narednoj godini.

“GP URA pruža podršku Sindikatu uprave i pravosuđa u borbi za njihova prava i još jednom poziva Vladu da bez odlaganja ispoštuje Granski kolektivni ugovor potpisan sa njima, jer je to zakonska obaveza”, navodi se u saopštenju URA-e.

Iz te stranke su kazali da je Spajićeva Vlada dovela zaposlene u upravi i pravosuđu do toga da prava, koja su im garantovana Granskim kolektivnim ugovorom, danas traže na ulici.

Na taj način, kako su naveli, nova vlast pokazuje sramotan odnos prema radnicima, ali i pokazuje da ne mari za potpisane ugovore i zakone, uspostavljajući pogubnu praksu da njihovo poštovanje zavisi od volje vlasti.

Iz URA-e su poručili da Spajić i Vlada imaju obavezu da, bez odlaganja, povećaju zarade zaposlenima u upravi, pravosuđu, prosvjeti i policiji.

“To nije pitanje volje Spajića, već obaveza predviđena potpisanim granskim kolektivnim ugovorima. U suprotnom će primorati veliki broj radnika da na ulici traže svoja prava, a to neće biti samo Spajićev, već poraz države Crne Gore”, navodi se u saopštenju GP URA.

Oni su podsjetili da su poslanici te stranke u Skupštini ranije predali preko 70 amandmana na Budžet za 2024. godinu, kojim je bilo predviđeno povećanje plata zaposlenima u upravi i pravosuđu za deset odsto.

Time bi, kako su objasnili, bio ispoštovan potpisani Granski kolektivni ugovor.

“Ali su predstavnici svih partija parlamentarne većine bili protiv tih amandmana, svjesno kršeći prava radnika i gurajući državu u problem da sjutra opravdane tužbe radnika mogu izazvati milionske izdatke na teret svih građana”, kazali su iz URA-e.

