URA: Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala nije prioritet Spajićeve Vlade

Podgorica, (MINA) – Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala nije prioritet premijera Milojka Spajića i Vlade, a od najavljivane profesionalizacije i depolitizacije nema ništa, poručili su iz Građanskog pokreta (GP) URA.

“Bezbjednosni sektor nije igračka, iako ga vladajuća većina tako doživljava, sudeći po svemu što se dešava od formiranja Spajićeve Vlade, a posebno kada je u pitanju mjesto direktora Uprave policije“, navodi se u saopštenju GP URA.

Oni su kazali da je očigledno da je slučaj vezan za izbor direktora Uprave policije i smjenu Zorana Brđanina postao kamen spoticanja u vladajućoj većini i predmet javnih licitacija sa imenima.

„Gdje se svakodnevno posredstvom medija testira raspoloženje onih van Vlade koji treba da daju zeleno svjetlo za izbor novog direktora Uprave policije”, kazali su iz GP URA.

Oni su, kako su naveli, na to upozoravali od samog početka.

“To dovoljno pokazuje da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije nije prioritet Spajića i njegove Vlade i da od toliko najavljivane profesionalizacije i depolitizacije nema apsolutno ništa, čak naprotiv”, poručili su iz GP URA.

Iz tog pokreta su podsjetili da je Brđanin vraćen na poziciju, nakon čega je najavljena njegova smjena.

“Prvo su htjeli da vrate Brđanina na mjesto direktora, pa samo par dana nakon toga, kao da su dobili naknadnu pamet, su shvatili da on nije adekvatno rješenje za tu poziciju”, navodi se u saopštenju.

Iz GP URA su naveli da je, nakon što je najavljena smjena Brđanina, tačka o tome povučena sa dnevnog reda sjednice Vlade.

„Da bi opet par dana nakon toga ponovo došlo do obrta, kada je povučena tačka dnevnog reda sa sjednice Vlada kojom je trebalo da dođe do najavljene smjene Brđanina”, navodi se u saopštenju.

To je, kako su naveli, možda adekvatan broj zapleta za tragikomičnu predstavu.

„Ali svakako je nešto što pokazuje veliku neozbiljnost Spajićeve Vlade, koja dozvoljava sebi da se na takav način igra i unižava sektor bezbjednosti”, poručili su iz GP URA.

Oni su podsjetili i da je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, 21. decembra 2023. godine, najavio upućivanje predloga za razrešenje direktora Uprave policije Zorana Brđanina, nakon što Odbor za bezbjednost i odbranu tog dana nije usvojio njegove izvještaje o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Ipak, od toga nijesmo imali ništa, osim najava o mogućim novim poslušnijim partnerima u Vladi i ubrzanoj rekonstrukciji”, istakli su iz GP URA.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS