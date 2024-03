U UIKS-u intenzivno unapređuju uslove rada i smještaja

Podgorica, (MINA) – U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) intenzivno se unapređeju uslovi rada i poboljšavaju uslovi smještaja i boravka pritvorenika i zatvorenika, kako bi bilo osigurano poštovanje ljudskih prava, pravovremena, efikasna i potpuna rehabilitacija, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Iz tog Vladinog resora saopšteno je da se ministar pravde Andrej Milović, tokom posjetie UIKS-u, uvjerio da su sve aktivnosti usmjerene ka adekvatnom usklađivanju rada i kapaciteta crnogorskih institucija sa regulativama i standardima Evropske unije (EU).

„U UIKS-u se intenzivno radi na unapređenju uslova rada i poboljšanju uslova smještaja i boravka pritvorenika i zatvorenika, kako bi se osiguralo poštovanje ljudskih prava, pravovremena, efikasna i potpuna rehabilitacija, i priprema za kasniju inkluziju osuđenih nakon izdržane kazne”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva pravde su kazali da se dugogodišnji problem prebukiranosti podgoričkog Istražnog zatvora, čiji je kapacitet smještaja do 292 osoba odavno premašen, rješava izgradnjom novih objekata i reorganizacijom infrastrukture.

Oni su dodali da je prvi korak ka rješavanju tog problema izgradnja novog objekta za potrebe Sektora za zdravstvenu zaštitu.

Iz Ministarstva su objasnili da će kapacitet biti proširen za 70 mjesta kada se izmjeste prostorije zdravstvene službe sa trećeg sprata Istražnog zatvora.

“Uporedo se radi na dugoročnom rješenju proširenja kapaciteta Istražnog zatvora. Kapitalnim budžetom za ovu godinu planirana je izgradnja pritvorske jedinice za potrebe smještaja 150 do 200 pritvorenika kojima je određena mjera pritvora za djela organizovanog kriminala”, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Iz tog Vladinog resora su kazali da se završetkom izgradnje tog objekta omogućava da se pritvorenicima pruže svi uslovi koji odgovaraju njihovom statusu.

“Uz podršku EU – IPA projekta iz 2018.godine, upravo se radi na izgradnji četiri nova objekta u kompleksu koja će znatno unaprijediti standarde ove ustanove”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da izgradnjom Specijalne zdravstvene ustanove UIKS dobija kapacitete za izvršenje mjera bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno liječenje narkomana i alkoholičara, kao i liječenje lica u UIKS-u koja imaju akutno psihičko oboljenje.

„Izgradnjom multifunkcionalnog objekta predviđenog za vjerske, kulturne, sportske i rekreativne aktivnosti lica znatno će se unaprijediti uslovi boravka za sve zatvorenike i pritvorenike u UIKS-u”, naveli su iz Ministarstva.

Kako su kazali, u izgradnji su još i objekat za zatvor otvorenog tipa, ali i zgrada nove glavne prijavnice koja će obezbijediti znatno unapređenje Sistema tehničke bezbjednosti i bolje uslove za rad službenika.

Iz Ministarstva su istakli da su na krovnim površinama objekata UIKS-a postavljeni solarni paneli čime će se ostvariti značajne uštede.

“Sve navedeno garantuje da će UIKS dobiti znatno humanije, modernije i funkcionalnije lice koje zadovoljava evropske standard”, naglasili su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su kazali da je Vlada ove godine usvojila Užu listu ključnih prioritetnih infrastrukturnih projekata, na kojoj se nalazi i projekat Izgradnje zatvora za sjever.

Kako su rekli, odlukom Vlade za izgradnju zatvora u Mojkovcu obezbijeđeno je 30 miliona EUR.

“Do sada je izrađena tehnička dokumentacija, dok je u toku revizija glavnog projekta i rad na drugim povezanim projektima kao što su podstanica, hidrotehnička infrastruktura, vodovodna infrastruktura i pristupni put”, objasnili su iz Ministarstva prade.

Iz tog Vladinog resora su kazali da se zalažu za jačanje ljudskih resursa u UIKS-u kroz povećanje broja stručnog i kvalifikovanog kadra, nabavku nove opreme za potrebe Sektora za bezbjednost, unapređenje uslova boravka zatvorenika i pritvorenika, poboljšan kvalitet i obim radnih aktivnosti zatvorenika i značajno širu i kvalitetniju ponudu rehabilitacionih aktivnosti.

U saopštenju Ministarstva se ističe da je cilj programa Pravda sad da dovede Crnu Goru u rang sa državama EU, poštujući standarde, protokole i vrijednosne sisteme koji su se dokazali kao prvoklasni u državama ka čijem kvalitetu života i kvalitetu pravde Crna Gora stremi.

“Sveobuhvatno unapređenje uslova u UIKS-u garantuje bezbjedniju Crnu Goru”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS