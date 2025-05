U Poljskoj danas prvi krug predsjedničkih izbora

Varšava, (MINA) – Poljaci su jutros u sedam sati započeli glasanje u prvom krugu predsjedničkih izbora.

Rojters prenosi da će izbori odlučiti da li će Varšava slijediti proevropski put koji je postavio poljski premijer Donald Tusk.

Birališta su otvorena od sedam do 21 sat, a oko 29 miliona ljudi ima pravo glasa.

Ako nijedan kandidat ne osvoji više od 50 odsto glasova u prvom krugu, 1. juna održaće se drugi krug između dva kandidata sa najviše glasova osvojenih danas.

Na predsjedničkim izborima u Poljskoj sučeljavaju se gradonačelnik Varšave Rafał Tšaskovski iz Tuskove Građanske platforme i konzervativni istoričar Karol Navrocki, kojeg podržava stranka Pravo i pravda.

Na izborima takođe učestvuju kandidat krajnje desnice Słavomir Mencen, predsedavajući parlamenta Šimon Holovnja iz centrističke stranke Poljska 2050 i Magdalena Bejat iz Ljevice.

Prvi krug predsjedničkih izbora u Poljskoj održava se istog dana kada i drugi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji, gdje građani biraju između proevropskog gradonačelnika Bukurešta Nikušora Dana i krajnje desnog kandidata Đorđa Simjona.

