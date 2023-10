Podgorica, (MINA) – U terorističkim napadima u Izraelu nema poginulih crnogorskih državljana, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

MVP je, kako su kazali, u komunikaciji sa počasnim konzulom Crne Gore u Tel Avivu Nimrodom Rinotom i Srbije u Izraelu, shodno Sporazumu o uzajamnom zastupanju u pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama između Crne Gore i Srbije.

“Svima koji se trenutno nalaze u Izraelu, savjetuje se da se pridržavaju uputstava i mjera lokalnih vlasti”, navodi se u saopštenju MVP-a.

U slučaju dodatnih pitanja, kontakt telefon Konzulata Crne Gore u Tel Avivu na čelu sa

počasnim konzulom, je + 972-9-8987781.

Crnogorski državljani se, shodno Sporazumu, mogu obratiti i Ambasadi Srbije u Izraelu, na brojeve telefona:

+9723 604-55-35,

+9723 604-93-72.

