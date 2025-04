U Herceg Novom do devet sati glasalo pet odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Herceg Novom do 12 sati glasalo je 21,91 odsto upisanih birača, odnosno 5.610 građana, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije (OIK).

Predsjednik OIK Herceg Novi Dejan Radonić kazao je agenciji MINA da sada nije bilo prijavljenih neregularnosti.

„Izborni dan protiče mirno i u najboljem redu“, rekao je Radonić.

On je naveo da je izlaznost do 12 sati na današnjim lokalnim izborima gotovo identična kao na parlamentarnim izborima 2023. godine, kada je u tom periodu glasalo 21,93 odsto birača.

Na izborima u Herceg Novom učestvuje devet lista, a biračko pravo ima 25.603 birača.

Biračka mjesta biće otvorena do 20 sati.

