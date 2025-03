Tužilaštvo BiH izdalo naredbu za privođenje Dodika

Sarajevo, (MINA) – Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) izdalo je sudskoj policiji naredbu za privođenje predsjednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE).

U naredbi za privođenje na teret im se stavlja da su izvršili krivično djelo “napad na ustavni poredak”.

Nalog je izdat na dan kada je Narodna skupština RS trebalo da raspravlja o Nacrtu Ustava RS kojim vlasti planiraju da definišu taj entitet u BiH kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku, i ukinu Vijeće naroda.

To se navodi u radnoj verziji novog Ustava RS, u koji je Radio Slobodna Evropa (RSE) imao uvid i čije su odredbe u suprotnosti sa Ustavom BiH.

Tužilaštvo je naredbu za privođenje izdalo sudskoj policiji i zatražilo asistenciju državne Agencije za istrage i zaštitu SIPA, iz koje su potvrdili da je asistencija zatražena.

Radio-televizija RS (RTRS) objavila je da je asistencija zatražena i od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS, što iz tog ministarstva za sada nijesu komentarisali.

