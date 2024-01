Tribina DPS-a u Kolašinu: Opstali smo kao najjači politički subjekt u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Sve što je dobro urađeno u Kolašinu urađeno je za vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista (DPS), a ta stranka je opstala kao najjači politički subjekat u Crnoj Gori, poručeno je sa tribine DPS-a u okviru kampanje za unutarstranačke izbore.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Elvir Zvrko, na tribini u Kolašinu, kazao je da su zaslugama te stranke srušene dvije vlade.

“Dok su nam predviđali da ćemo biti zbrisani i da ćemo nestati, mi smo srušili dvije vlade, to se desilo upravo zaslugama DPS-a”, kazao je Zvrko.

Kako je saopšteno iz DPS-a, on je poručio da će ta stranka nastaviti da bude opozicija i ovoj Vladi.

“Kako za ove posljednje tri godine, tako i u budućem periodu, bićemo opozicija ovoj štetočinskoj vlasti, sve dok ne sušimo i ovu treću vladu”, kazao je Zvrko.

On je zahvalio članstvu DPS-a što su “bili i ostali stameno i istrajno uz DPS” i što na taj način čine da ta partija, kako je naveo, i dalje bude najjači politički činilac u Crnoj Gori.

“Sve što je dobro urađeno u Kolašinu – urađeno je za vrijeme vlast DPS-a. Treba li govoriti koliko je prva dionica auto-puta promijenila perspektivu razvoja Kolašina i kakve zasluge za sve to ima naša partija”, kazao je Zvrko.

U saopštenju se navodi da je kandidat za predsjednika DPS-a Danijel Živković rekao da su tu partiju do poraza dovele greške, kao i da će vratiti povjerenje građana.

“Izazovi pored kojima se nalazi crnogorsko društvo zahtijevaju promjene. Počinjemo od naše partije. Naša konkurencija nas je promijenila, jer se nijesmo mijenjali na vrijeme”, kazao je Živković.

On je rekao da se nijesu dovoljno dinamično mijenjali.

„To je dovelo do toga da građani promijene nas, uprkos superiornoj kadrovskoj i svakoj drugoj ponudi naše partije. Porazili su nas oni koji su mnogo gori od nas, i to je sada svima jasno”, poručio Živković.

On je kazao da konkurenciju neće mijenjati, već da će je smijeniti.

“Mi znamo kakva je naša konkurencija i nemamo ambiciju da ih mijenjamo, njih ćemo samo da smijenimo. Dokazali su za ove tri i po godine da nijesu zaslužili da vode državu”, kazao je Živković.

On je dodao da će DPS afirmisati pojedinca i ulagati u one koji žele da doprinesu svojoj partiji i državi.

U partiji, kako je naveo, neće biti mjesta za lične sujete i nerealne ambicije.

“U DPS-u razumijemo da je svaki član naše zajednice važan i da svako može i treba da da svoj doprinos, pa će u narednom periodu posebna pažnja biti usmjerena na kreiranje prilika za pojedince da se razvijaju, da svojim radom i kreativnošću doprinose svojim lokalnim zajednicama i državi”, kazao je Živković.

On je naglasio da DPS pokazuje vitalnost i snagu.

“Privodimo kraju posjete sjeveru i vlada ozbiljan optimizam. Naša partija pokazuje žilavost, vitalnost i snagu”, rekao je Živković.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Abaz Dizdarević kazao je da je nova vlast u Crnoj Gori dovela do klerikalizacije.

“U životu dođu i dese se nevremena, baš kao što je i ovo političko nevrijeme koje živimo u ove posljednjih tri i po godine. Politika koju nam je donijela nova vlast nije ništa drugo osim klerikalizacija”, ocijenio je Dizdarević.

U DPS-u su, kako je naveo, borci za jaku i snažnu građansku Crnu Goru.

“Zato sam ja u ovoj partiji, jer sa ovim ljudima dijelim iste ideale – jednakosti, razumijevanja, kao i platformu za razvoj Crne Gore”, kazao je Dizdarević.

Prema njegovim riječima, generacije političara su dovele do toga da se danas Crna Gora nalazi na pragu Evropske unije (EU).

“Sa pravom možemo reći da je jedina istinska evropska politika u Crnoj Gori, ona politika za koju se zalaže DPS”, rekao je Dizdarević, dodajući da zbog toga ta stranka mora što prije doći na vlast.

“Da bismo realizovali ono što su naše ideje. Ovo je prvi korak ka tom ciju, kojim postavljamo nove standarde na političkoj sceni Crne Gore”, zaključio je Dizdarević.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Dušan Raičević kazao je da DPS prvim neposrednim unutarstranačkim izborima u Crnoj Gori pokazuje demokratski kapacitet.

“A upravo na tim kapacitetima DPS je uspijevao da bude pobjednik mnogih izbornih ciklusa u prethodnom periodu”, poručio je Raičević.

On je kazao da je komunikacija u dosadašnjim izbornim bitkama bila ključni faktor pobjeda DPS-a.

“Negdje smo se svi udaljili od tih dobrih praksi, rjeđe komuniciramo jedni sa drugima. Samim tim izgubili smo intezivnu komunikaciju koju smo imali sa našim biračima”, rekao je Raičević.

On je ocijenio da je kampanja za unutarpartijske izbore dobar nagovještaj promjene.

“Kako bismo vratili oprobane metode, jer smo uvijek pobjeđivali kada smo u kampanji i van nje bili non-stop sa građanima”, kazao je Raičević.

