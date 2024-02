Tehnički aranžman da omogući zajedničku obuku vojnika Crne Gore i Albanije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Albanija uskoro će potpisati tehnički aranžman koji bi trebalo da bude utemeljenje i osnova za zajedničku obuku vojske dvije države, saopšteno je sa sastanka ministara odbrane Dragana Krapovića i Nika Pelešija.

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da su Krapović i Peleši u razgovoru tokom drugog dana Minhenske bezbjednosne konferencije, istakli značaj odbrambene saradnje dvije države.

Oni su kazali da očekuju skoro potpisivanje tehničkog aranžmana, kojim bi se dobilo utemeljenje i osnova za zajedničku obuku pripadnika Vojske Crne Gore i Vojske Albanije.

Krapović i Peleši su, kako je saopšteno, kazali da se, pored bilateralnih aktivnosti, odbrambena saradnja Crne Gore i Albanije odvija i kroz aktivno učešće u regionalnim inicijativama.

Peleši je, podsjećajući da Albanija ove godine predsjedava Američko-jadranskom poveljom A5, kazao da je uvjeren da će predsjedavanje doprinijeti jačanju saradnje država regiona, kao i dodatnoj promociji evropskih i evroatlanstkih integracija.

U saopštenju Ministarstva odbrane se navodi da su na panelu posvećenom budućnosti Zapadnog Balkana, razmijenjena mišljenja o izazovima i mogućnostima koje su pred državama članicama i aspirantima za članstvo u NATO i Evropskoj uniji (EU).

“Naglašen je značaj jačanja dobrih odnosa među državama Zapadnog Balkana, što taj dio Evrope čini manje ranjivim, uz podršku nastavku reformskih procesa u tim državama”, kaže se u sapštenju.

Dodaje se i da je, tokom drugog dana Minhenske bezbjednosne konferencije, izražena zabrinutost zbog narušene transatlantske bezbjednosti i ukazano na opasnost imperijalističkih ambicija autokratskih režima.

Ukazano je, kako su saopštili, i na potrebu fokusiranja na indo-pacifički region, imajući u vidu uticaj tog regiona na globalnu bezbjednost.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da je na poziv federalnog ministra odbrane Borisa Pistorijusa, Krapović prisustvovao radnom ručku, kao i zvaničnoj večeri povodom dodjele nagrada „Ewald Von Kleist“, čiji je domaćin bio premijer Bavarske Markus Zeder.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS