Talas reformi nastaviti izborom Savjeta ASK-a

Podgorica, (MINA) – Talas institucionalnih reformi treba da se nastavi izborom Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), i to mora biti jedan od glavnih prioriteta skupštinskog Odbora za antikorupciju, kazao je poslanik Demokrata Momčilo Leković.

On je rekao da, osim toga, jedan od prioriteta Odbora za antikorupciju treba da bude i novi zakon o sprečavanju korupcije.

Leković, koji je zamjenik predsjednika Odbora za antikorupciju, podsjetio je da je postojećem Savjetu ASK-a istekao mandat još 31. jula.

Kako je naveo, shodno Zakonu o sprečavanju korupcije, članove Savjeta bira Skupština, na predlog radnog tijela nadležnog za poslove antikorupcije, odnosno Odbora za antikorupciju.

„S obzirom na to da je Savjetu istekao mandat, zadatak parlamenta i svih parlamentaraca, a naročito članova matičnog odbora, je da se spriječi da jedan tako važan organ, koji treba da uživa potpunu samostalnost, bude bez nadzora i kontrole“, kaže se u saopštenju.

Leković je rekao da, prema Zakonu, Savjet ima set nadležnosti i da, između ostalog, raspisuje konkurs za izbor direktora Agencije i bira i razrješava direktora ASK-a.

On je kazao da Savjet donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije i daje direktoru ASK-a inicijative za unaprjeđenje rada Agencije.

„Savjet, na predlog direktora Agencije, usvaja godišnji izvještaj o radu ASK-a i vrši provjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije“, navodi se u saopštenju.

Leković je rekao da je Evropska komisija u izvještaju za prošlu godinu konstatovala značaj samostalnosti ASK-a i potrebu njene pune profesionalizacije u kadrovskom smislu i potpune nezavisnosti u smislu zapošljavanja i finansija.

Prema njegovim riječima, da bi ASK bila potpuno nezavisna i samostalna u svom radu, ona mora imati i izabrana tijela koja će vršiti nadzor nad njenim radom.

„Kako se ne bi ostavio prostor za nezakonito funkcionisanje i eventualno donošenje bitnih odluka koje se tiču rada Agencije, a kojima se nanosi šteta ne samo Agenciji, već i državi“, naveo je Leković.

On je rekao da zbog toga talas institucionalnih reformi, koji je započet kompletiranjem Tužilačkog savjeta, a nastavljen izborom članova Sudskog savjeta, sedmog sudije Ustavnog suda i od skoro izborom vrhovnog državnog tužioca, mora „zapljusnuti“ i ASK.

