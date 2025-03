Strujić Harbić: Iniciraćemo sastanak sa PES-om zbog narušavanja dobrosusjedskih odnosa

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) iniciraće sastanak sa partnerima iz Pokreta Evropa sad (PES) kako bi imali jasan i partnerski odgovor na postupke kojima se narušavaju dobrosusjedski odnosi i podstiče nestabilnost u regionu, najavila je poslanica BS-a Kenana Strujić Harbić.

Ona je to navela u saopštenju povodom odlaska predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića u posjetu predsjedniku Republike Srpske (RS) Miloradu Dodiku.

Strujić Harbić je rekla da odlazak Mandića u posjetu Dodiku u trenutku kada se pod njegovom političkom kontrolom u RS usvajaju seperatistički i neustavni zakoni kojima se teži dovesti u pitanje državni integritet i suverenitet Bosne i Hecegovine (BiH) predstavlja grubo i nedopustivo miješanje u unutrašnje odnose te države.

„Na ovaj način Mandić daje političku podršku upravo onim postupcima Milorada Dodika kojim se narušava ustavno – pravni poredak u nama susjednoj i prijateljskoj BiH, naravno uz poznati narativ zbog kojeg se u Crnoj Gori naziva Dalaj Lamom. Sa Temua, što bi rekli mladi“, navela je Strujić Harbić u saopštenju.

Kako je kazala, to je još jedan u nizu postupaka kojima se narušavaju dobri međususjedski odnosi Crne Gore sa državama u okruženju što nije u interesu evropske, auroatlanske i građanske Crne Gore.

„Možda jeste u interesu neke druge i drugačije Crne Gore koju i Mandić i svi drugi mogu samo da sanjaju baš kao što mogu da sanjaju ono čime Dodik zavarava glasače na propalim mitinzima u Banjaluci“, istakla je Strujić Harbić.

Ona je poručila da je bilo i biće cjelovite BiH.

Kako je rekla Strujić Harbić, „velike priče malih ljudi o velikim državama predstavljaju šarenu lažu za glasače kao što je odlazak Mandića još jedna predstava za domaću glasačku publiku koja sanja puste snove o srpskom svetu“.

„Iniciraćemo sastanak sa našim partnerima iz PES-a kako bismo imali jasan i partnerski odgovor na ovakve i slične postupke kojima se narušavaju dobrosusjedski odnosi i podstiče nestabilnost u regiji“, navela je Strujić Harbić.

Ona je istakla da se to posebno odnosi na BiH koja je ne tako davno prošla kroz agresiju u kojoj su izvršeni zločini nezapamćeni od Drugog svjetskog rata, pa i genocid u Srebrenici.

