Strujić – Harbić: Đurišić sproveo jedan od najmonstruoznijih zločina

Podgorica, (MINA) – Četnički vojvoda Pavle Đurišić nije bio nikakav junak, već komandant koji je hladnokrvno naredio i sproveo jedan od najmonstruoznijih zločina u istoriji Crne Gore i Sandžaka, kazala je poslanica Bošnjačke stranke Kenana Strujić – Harbić.

Ona je u reagovanju na izjavu mitropolita crnogorsko- primorskog Joanikija da je Đurišić bio “velik junak nepobjedivog karaktera”, navela da su početkom 1943. njegove jedinice krenule u planski pohod, poznat kao etničko čišćenje muslimanskog stanovništva crnogorskog dijela Sandžaka i Istočne Bosne.

Strujić – Harbić je kazala da je prema Đurišićevom izvještaju Draži Mihailoviću, pobijeno oko osam hiljada civila – bez borbe, bez otpora.

Prema njenim riječima, današnja istorijska istraživanja ukazuju da je taj broj znatno veći.

“Spiskovi žrtava pokazuju da su više od 50 odsto ubijenih u Pljevaljskom srezu bila djeca mlađa od 14 godina. Ubijana su iz naručja majki, živa spaljivana u kućama, klana na kućnom pragu – samo zato što su bila islamske vjere”, napisala je Strujić – Harbić na FB profilu.

Ona je dodal da to nije bila vojna akcija.

“Bio je to krvavi čin istrebljenja, udžbenički primjer zločina protiv čovječnosti! Podatak od koga se u svakom normalnom čovjeku izazove prezir i sram prema takvoj ličnosti, nekima nažalost ni danas ne”, ocijenila je Strujić – Harbić.

Ona je rekla da je Đurišić bio ratni zločinac, kolaborant i izdajnik.

“Njegova “junaštva” su se svodila na masovna ubistva žena, djece i staraca, dok je u svakom ozbiljnom vojnom sukobu bio poražen”, navela je Strujić – Harbić.

Prema njenim riječima, saradnja Đurišića sa italijanskim i njemačkim okupatorima, kao i sa ustašama, predstavlja vrhunac izdaje sopstvenog naroda.

“Glorifikacija ovakvog zlikovca može proći samo kod onih koji nikada nisu pročitali nijedan hstorijski dokument, svjedočanstvo ili knjigu. Ideologija koja pokušava da od ovakvih zlikovaca napravi uzore i junake je siromašna, beskrupulozna, nemoralna i osuđena na propast”, zaključila je Strujić – Harbić.

