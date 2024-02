Strategija za smanjenje rizika od katastrofa ojačaće put ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je predano radila na izradi strateških dokumenata za smanjenje rizika od katastrofa, a novom strategijom u toj oblasti, čija izrada je u toku, dodatno će biti ojačan put ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

To je saopšteno na start up sastanku povodom izrade strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period od 2025. do 2030. godine, koji je organizovao Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Petrovcu.

Državni sekretar MUP-a Petar Koprivica, koji je član grupe za izradu strategije, ocijenio je da se radi o vrlo bitnom dokumentu za Crnu Goru, koji će, kako je istakao, pokazati nedvosmislenu opredijeljenost države na putu ka EU, prenosi PR centar.

„Pohvaljujem rad Direktorata za zaštitu i spašavanje koji kontinuirano, u višegodišnjem pristupu i radu, iskazuje nesebičan trud i zalaganje da Crna Gora bude ono što jeste – lider na Balkanu kada je u pitanju domen zaštite i spašavanja, gdje daleko odskačemo od država Zapadnog Balkana“, naveo je Koprivica.

On je ukazao da to prepoznaju partneri u Evropskoj komisiji (EK).

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje, Miodrag Bešović, podsjetio je da su u prethodnom periodu završili strateška dokumenta, koja se tiču procjene rizika od katastrofa u Crnoj Gori i procjene sposobnosti upravljanja rizicima.

„Sad započinjemo rad na strategiji za smanjenje rizika od katastrofa. Izuzetno veliki rad i znanje ulažemo u sva ta tri dokumenta. Veoma smo pozitivno ocijenjeni od EK, i to je značajno za naš put ka EU”, rekao je Bešović.

Koordinator projekta Ljuban Tmušić ocijenio je da se Crna Gora ozbiljno bavi smanjenjem rizikom od katastrofa, podsjećajući da je to višegodišnji proces.

„Preko deset godina smo u ovoj oblasti. Postigli smo ozbiljne rezultate. Radimo na izradi jednog ovakvog dokumenta, drugog po redu, kada mnoge države EU i dalje nijesu uradile ni prvi dokument”, rekao je Tmušić.

On je poručio da je smanjenje rizika od katastrofa imperativ Crne Gore.

Smanjenje rizika od katastrofa, kako je naveo Tmušić, mora biti dio zvaničnih politika i programa u Crnoj Gori.

“Bezbroj je rezultata, kroz izrađena dokumenta, kroz ispunjavanje mjerila u potpoglavlju civilna zaštita u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, koje će izvjesno biti zatvoreno u narednim mjesecima”, ocijenio je Tmušić.

On je rekao da je važno da na tim dokumentima rade domaći eksperti, navodeći da kroz različite projekte i programe pokušavaju da ih objedine i dobiju kvalitetna dokumenta.

“Veoma je bitno da svi donosioci odluka čuju šta imamo da kažemo na ovu temu, da im to u ovim dokumentima bude jasno i da oni, u kreiranju političkih i programa za vođenje institucija, smanjenje rizika od katastrofa inkorporiraju kao zvaničan dio njihovog rada“, istakao je Tmušić.

On je podsjetio da je Crna Gora počela proces smanjenja rizika od katastrofa 2010. godine, navodeći da je u međuvremenu urađeno mnogo toga u toj oblasti.

„Uspostavili smo platformu za smanjenje rizika od katastrofa, održali smo devet godišnjih konferencija, napisali smo srednjoročni izvještaj za sprovođenje SENDAI-a za period 2015-2022. godine”, naveo je Tmušić.

On je dodao da su realizovali bezbroj projekata sa različitim međunarodnim organizacijama i samim tim podigli svijest i znanje na različitim nivoima.

Tmušić je istakao da je privilegija i čast da Crna Gora, kao država koja nije članica EU, dobije mogućnost da organizje Evropski forum za smanjenje rizika od katastrofa.

„Od 6. do 8. novembra biće održan forum u Crnoj Gori na kojem će biti pozvano 55 država Evrope i Centralne Azije, a okupiće oko 350 učesnika”, najavio je Tmušić.

Događaju će, kako je naveo, prisustovali predstavnici Ujedinjenih nacija (UN) i EK – specijalni savjetnik generalnog sekretara UN-a za oblast smanjenja rizika od katastrofa i komesar EK zadužen za oblast civilne zaštite.

