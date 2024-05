Stano: Negatorima genocida u Srebrenici nema mjesta u Evropi

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) neće među svojim članicama tolerisati bilo koga ko pokušava da negira i relativizuje genocid ili pokušava da veliča ratne zločince, poručio je potparol Evropske komisije (EK) Peter Stano.

Na pitanje novinara u Briselu o poziciji EU kada je riječ o usvajanju Rezolucije u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama i šta se očekuje u tom pogledu od Crne Gore i Srbije, Stano je istakao da se od svih aktera na Zapadnom Balkanu očekuje da se uzdrže od retorike koja bi mogla dovesti u sumnju njihova evropska dostignuća.

Kako je rekao, to je nešto što prenose državama i partnerima koji žele da postanu dio EU.

“Očekujemo od svih političkih aktera na Zapadnom Balkanu da se uzdrže od bilo kakvog djelovanja i retorike koja bi mogla da dovede u sumnju njihova evropska dostignuća i što bi se moglo vidjeti kao negiranje užasnih stvari koje su se desile u Srebrenici”, poručio je Stano, prenosi portal RTCG.

On je podsjetio da EU dosljedno ističe da nema sumnje da se u Srebrenici dogodio genocid, što su potvrdili Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju i druge međunarodne institucije.

“Dakle, svi to moraju prihvatiti i svi to moraju poštovati. A svakome ko to pokuša da dovede u sumnju nema mjesta u Evropi”, poručio je Stano.

