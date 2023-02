Spremni da osnaže participativnost OSI u pristupnim pregovorima

Podogrica, (MINA) – Ministarstvo evropskih poslova (MEP) spremno je da doprinese unapređenju pristupa dokumentima iz pregovaračkog procesa, čime bi se osnažilo učešće osoba s invaliditetom (OSI) u pristupnim pregovorima, poručila je državna sekretarka MEP-a Milena Žižić.

Žižić je danas primila pomoćnicu direktora Saveza slijepih Crne Gore Katarinu Bigović Kulić i članicu Odbora žena Anđelu Dragović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Žižić je prenijela otvorenost za saradnju s organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom prava i unapređenjem položaja OSI.

Ona je poručila da su oblasti koje se odnose na pitanje OSI i rodne ravnopravnosti od krucijalnog značaja za dalji napredak u poglavlju 23, imajući u vidu da predstavljaju neodvojivi dio korpusa ljudskih prava i ključni su elementi u reformskim procesima.

Žižič je istakla da je MEP dugoročno posvećen unapređenju položaja prava OSI u crnogorskom društvu.

“I u tom smislu ćemo se snažno zalagati za otklanjanje svih sistemskih nedostataka u ovoj oblasti, kako u dijelu jačanja strategijskog i zakonodavnog okvira, tako i kroz realizaciju konkretnih aktivnosti koje vode jačanju svijesti o značaju ovog pitanja i dostizanju evropskih standarda i praksi“, kazala je Žižić.

Predstavnice Saveza slijepih su, kako se navodi, izrazile zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa MEP-om.

One su upoznale Žižić sa projektom koji realizuje ta organizacija „Osnažene ka promjeni”, koji finansiraju Evropska unija i Švedska međunarodna organizacija za razvoj saradnje.

Kako su istakle, projekat je usmjeren na unapređenje nivoa znanja i informisanosti o poštovanju ljudskih prava, ženskih prava i ublažavanju diskriminacije žena oštećenog vida, a njegov glavni cilj je da doprinese jačanju participativne demokratije i inkluzivanosti.

Bigović Kulić je ukazala na važnost rodne ravnopravnosti u procesu pristupanja EU.

Ona je istakla da je potrebno unaprijediti stanje u oblasti aktivizma i participacije, kao i da strateška dokumenta prate uključivanje principa rodne ravnopravnosti.

