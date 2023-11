Spajić: Vlada će obezbijediti nesmetane uslove za održavanje popisa

Podgorica, (MINA) – Vlada će obezbijediti uslove za nesmetano održavanje popisa stanovništva, poručio je premijer Milojko Spajić.

On na drustvenoj mreži X, komentarišući usvajanje u Skupštini Crne Gore Zakona o popisu, naveo da je mjesec posećenosti dijalogu i inkluzivnom pristupu dalo rezultat.

Spajić je podsjetio da su 64 poslanika podržala Zakon o popisu, ocjenjujući da je to način da se vrati povjerenje u institucije i sistem.

“Vlada će, kako je i dogovoreno, obezbijediti uslove za nesmetano sprovođenje popisa”, kazao je Spajić.

On je rekao da će na taj način i dalje rješati sve važne teme za dobro svih građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS