Spajić: Ubijeđen sam da ćemo pregovore sa EU završiti na vrijeme

Podgorica, (MINA) – Cilj Crne Gore je da u najkraćem roku kompletira evropsku integraciju, kazao je premijer Milojko Spajić, navodeći da je ubijeđen da će država pregovore sa Evropskom unijom (EU) završiti na vrijeme i postati članica do 2028. godine.

Spajić je tokom posjete Japanu, za najuticajniji ekonomski japanski dnevni list NIKKEI, koji je i vlasnik britanskog Financial Times-a, rekao da Crna Gora želi da završi pregovore o pristupanju EU do naredne godine i da postane 28. članica Unije 2028. godine.

„U samo poslednjih godinu i po napravili smo značajan napredak. Iako je ostalo više od 20 poglavlja, ubijeđen sam da ćemo završiti pregovore na vrijeme“, rekao je Spajić.

Kako je kazao, razlika između tržišta od 500 miliona ljudi kao što je EU i tržišta od oko 500 hiljada kao što je crnogorsko sada, je hiljadu puta, pa je zato ulazak u jedinstveno evropsko tržište ključan za crnogorsku ekonomiju.

Spajić je istakao da bi Crna Gora, između ostalog i zbog svog etničkog sastava, imala važnu ulogu u očuvanju dobrosusjedskih odnosa u regionu i da kao takva može posredovati i u bržoj integraciji država Zapadnog Balkana u EU.

„U Crnoj Gori nema apsolutne etničke većine oko 41 odsto su Crnogorci, oko 32 odsto Srbi, a potom Bošnjaci i Albanci i tako dalje. Ako Crna Gora uđe u EU, može da postane pravi most ka drugim zemljama Balkana“, dodao je Spajić.

On je Japan, Južnu Koreju, Australiju i Novi Zeland opisao kao „partnere sa zajedničkim vrednostima“ u Indo-Pacifiku i dodao da podržava saradnju Japana i NATO-a, jer je ta država “najbolji prijatelj Evrope”.

Spajić je, u kontekstu globalne bezbjednosti i očuvanja mira, ukazao na važnost japanskog „Ba“ – koncepta zasnovanog na filozofiji Nišide Kitaroa i teorijama menadžmenta Ikudžira Nonake, koji se odnosi na važnost međusobne interakcije i sklada među ljudima.

„U mediteranskim država ljudi su često vrlo isključivi, ali u Japanu sam naučio kako da svi doprinesu svojim mišljenjem, a da se ipak održi harmonija i saradnja,“ naveo je Spajić.

