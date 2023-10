Spajić: Popis 30. novembra

Podgorica, (MINA) – Nova crnogorska Vlada danas će na sjednici donijeti odluku o odgađanju popisa za 30. novembar, najavio je novoizabrani premijer Milojko Spajić.

On je kazao da je nova Vlada našla način da sačuva 700 hiljada EUR, za koje su iz Monstata govorili da će odgađanjem popisa biti potrošeno.

“Samim tim što će popis biti odložen za 30. novembar, a ne 1. decembar, možemo da iskoristimo postojeće popisnice”, kazao je Spajić novinarima nakon izbora nove Vlade.

On rekao da je podrška 46 poslanika njegovom kabinetu najveća koju je jedna vlada u Crnoj Gori imala do sada.

Spajić je istakao da je sjednica na kojoj je Vlada izglasana bila maratonska.

On je poručio da će primijeniti program Evropa sad 2 koji je, kako je dodao, osnov njegovog političkog djelovanja.

“Želim da obradujem sve građane da će Evropa sad 2 biti sproved u potpunosti onako kako je najavljen”, naglasio je Spajić.

On je ponovio da će u osam sati i 30 minuta biti premopredaja dužnosti, a da će se u deset sati razgovarati sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, koja je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

“Da je dočekamo sa vladom u punom kapacitetu sa podrškom od 46 poslanika, najvećom mislim ikad, sa jednom dobrom osnovom za sve reformske procese”, kazao je Spajić.

Spajić je rekao da je jedan od glavnih “kamena spoticanja” prethodnih vlada bila slaba saradnja sa parlamentom.

“Nadamo se da ćemo otčepiti evropske integracije i da ćemo biti prva sljedeća članica Evropske unije”, poručio je Spajić.

