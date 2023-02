Spajić: Ozvaničena saradnja lidera jedinstvenog DPS-a

Podgorica, (MINA) – Saradnja lidera jedinstvene Demokratske partije socijalista (DPS) protiv svih slobodnih građana ozvaničena je, kazao je lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić.

Državna izborna komisija večeras nije utvrdila kandidaturu Spajića za predsjednika Crne Gore.

Protiv utvrđivanja kandidature glasali su predstavnici DPS-a i Socijaldemokrata, a uzdržani su bili iz Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije i Bošnjačke stranke.

Za utvrđivanje kandidature glasali su predsjednik Komisije Nikola Mugoša i članovi iz Demokrata i Centra za građansko obrazovanje.

“Kao što smo ukazivali prethodnih dana, ozvaničena je saradnja lidera jedinstvenog DPS-a protiv svih slobodnih građana Crne Gore – ako ne možete pobijediti, diskvalifikujte”, napisao je Spajić na Tviteru /Twitter/.

On je najavio da će se sjutra obratiti građanima.

“Jedinima kojima dugujem izvinjenje i odgovor na sva pitanja”, dodao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS