Spajić: Makron kazao da je Crna Gora prva naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić saopštio je da mu je francuski predsjednik Emanuel Makron kazao da je Crna Gora prva u nizu država koje će se priključiti Evropskoj uniji (EU).

Spajić je to kazao Televiziji Crne Gore nakon sastanka sa Makronom u Parizu.

Iz Vlade je saopšteno da su tokom sastanka u Jelisejskoj palati istaknuti odlični bilateralni odnosi Crne Gore i Francuske.

Spajić je zahvalio na podršci koju Francuska pruža Crnoj Gori na EU putu.

“Naglasio je opredjeljenje Crne Gore da i prije 2030. bude spremna za učlanjenje, te da je trenutni tempo reformi garant posvećenosti 44. Vlade tom cilju”, kaže se u saopštenju.

Makron je istakao da Francuska daje punu podršku Crnoj Gori u integracijama i naveo da su spremni za podršku, posebno na ekspertskom nivou.

Spajić je nakon sastanka rekao da je sastanak bio fenomenalan i da je Makron prenio veliku podršku Francuske Crnoj Gori na evropskom putu.

On je kazao da su razgovarali i o jačanju biletaralnih odnosa, prvenstveno na ekonomskom planu.

“Govorili smo primarno o jednom strateškom krovnom dokumentu, koji bi bio osnova za partnerstvo dvije zemlje i predsjednik Makron je prihvatio jednu takvu inicijativu“, kazao je Spajić.

On je istakao da bi dokument bio postavljen na četiri stuba i to: odbrana, zdravstvo, infrastruktura i ekologija.

“Prvo ćemo raditi na odbrani, a već u martu će se sastati ministri zdravlja, oko projekata u toj oblasti. Sarađivaćemo i u infrastrukturnim projektima, što je jako bitno za razvoj autoputeva i željezničke infrastrukture u narednih šest godina, sve ovo će ubrzano pojačati saradnju između dvije zemlje”, naveo je Spajić.

On je pozvao Makrona da dođe u Crnu Goru na obilježavanje 20 godina obnove nezavisnosti i ponudio da se organizuje Samit Evropske političke zajednice upravo u Crnoj Gori tim povodom, što je Makron prihvatio.

Spajić je pozdravio poseban senzibilitet predsjednika Makrona za aktuelne bezbjednosne i humanitarne izazove širom planete.

Na sastanku je konstatovano da Crna Gora i Francuska imaju konvergentne stavove u kontekstu izraelsko-palestinskog sukoba, kao i rata u Ukrajini.

“Naglašeno je da bi Crna Gora mogla biti izuzetno važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu zbog dobrih odnosa koje ima sa susjedima”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je na sastanku razgovarano i o važnosti borbe protiv klimatskih promjena i zaštiti životne sredine.

Spajić je u Parizu dočekan uz najviše državne počasti.

