Spajić: Odluka DIK-a donijeta bez pravnih argumenata

Pogorica, (MINA) – Odluka Državne izborne komisije o neutvrđivanju kandidature donijeta je bez pravnih argumenata i na političkom niovu, ocijenio je lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić i dodao da nije iznenađen takvom odlukom.

“Kandidatura je odbijena bez pravnog argumenta, isključivo na političkom pravu. Kao državljaninu CG, rođenom Crnogorcu, DIK je odlučio da ne mogu biti biran na osnovu unaprijed napravljenog dogovora”, rekao je Spajić na konferenciji za novinare.

Spajić je istakao da nije iznenađen odlukom DIK-a.

“Oni su već jednom izašli iz svog mandata. Poslali su zahtjev drugoj državi, samo jednoj državi a ne svim zamljama u kojima sam stvarno boravio, i poslali informacije o fizičkom licu”, rekao je Spajić.

On je ocijenio da je interensatno da je jedina osoba o kojoj su odgovorile službe druge države.

Spajić je kazao da se vidjelo šta se 30 godina skrivalo iza kulisa.

“Osovina Medojević, Mandić, Đukanović, Roćen, Petar Ivanović”, naveo je Spajić.

To je, kako je kazao, najdugovjećnija koalicija na Balkanu.

“Odbijen sam i mislim da je to odbijanje sa predumišljajem. Ustavni sud će biti funkcionalan samo jedan dan po zatvaranju lista kandidata za predsjedničke izbore. Ko god to ne vidi on je politički slijepac ili je neko ko nije dobronamjeran i ko je zauzeo mračnu stranu Crne Gore”, istakao je Spajić.

On je kazao da je Andriji Mandiću kandidatura jednoglasno potpvđrena, iako je govorio da je imao državljanstvo Srbije.

