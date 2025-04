Spajić od ponedjeljka u posjeti Italiji

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić boraviće od ponedjeljka do srijede u zvaničnoj posjeti Italiji, na poziv predsjednice Savjeta ministara te dražve Đorđe Meloni.

U predlogu platforme za posjetu navodi se da će se, osim susreta sa Meloni, Spajić sastati i sa predsjednikom Italije Serđom Matarelom i predsjednikom Predstavničkog doma Lorencem Fontanom.

Dodaje se da će Spajić razgovarati i sa potpredsjednikom Vlade Italije i šefom italijanske diplomatije Antoniom Tajanijem, kao i sa predstavnicima kompanije Terna.

“Sastanci s italijanskim kolegama će biti prilika da se izrazi zahvalnost na podršci koju Italija nedvosmisleno pruža razvoju Crne Gore“, kaže se u predlogu platforme.

Kako je najavljeno, Spajić će posebno istaći značaj evropske integracije, predanost NATO-u i zapadnim partnerima, posebno u kontekstu strateški važnog regiona Zapadnog Balkana.

„Posjeta predstavlja i dobru priliku za predstavljanje rezultata koje je Crna Gora postigla u proteklom periodu, a koji proističu iz ispunjavanja obaveza iz evropske agende“, dodaje se u platformi.

Ističe se da će posjeta biti prilika i za dinamiziranje ekonomske saradnje u oblastima koje su definisane kao obostrano korisne.

“S obzirom na to da je jedna od najuspješnijih italijanskih investicija realizovana kroz izgradnju elektro-energetske kabala, sastanak s predstavnicima Terne će biti prilika da se precizira jačanje saradnje kroz nove investicije i projekte”, navodi se u platformi.

Dodaje se da će posjeta Spajića ltaliji predstavljati odličnu priliku za potvrdu već odličnih odnosa dvije države, a pokazaće i spremnost za nastavkom i unapređenjem saradnje u oblastima od zajedničkog interesa“, kaže se u platofrmi.

„ltalija je saveznik i prijatelj Crne Gore u okviru NATO-a i zagovornik evropske ideje, pa će posjeta biti dodatna prilika da se ukaže na značaj podrške u realizaciji vanjskopolitičkih prioriteta“, piše u platformi.

