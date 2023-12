Spajić: Nije bilo razgovora o rekonstrukciji Vlade prije roka

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić rekao je da nije bilo razgovora o rekonstrukciji Vlade prije roka predviđenog sporazumom.

Spajić je novinarima u Skupštini, nakon premijerskog sata, rekao da su po pitanju rekonstrukcije Vlade sve definisali sproazumom.

Na pitanje ima li zahtjeva od koalicije Za budućnost Crne Gore da rekonstrukcija Vlade bude što prije, Spajić je rekao da nije bilo takvih razgovora.

Upitan kakav će predlog imati za prosvjetare, Spajić je kazao da nemaju problem da taj razgovor bude najinkluzivniji mogući i pozvao sve činioce kojima je bitan rast zarada i stanje u prosvjeti da se uključe u te razgovore.

“Ne očekujem da će se ti razgovori završiti danas i mislim da će trajati više mjeseci”, naveo je Spajić.

On je ocijenio da je prosvjeta do sada bila zapostavljena.

“Međutim, ne možete na način da se svima jednako povećavaju zarade podstaći rad i dobro ponašanje u prosvjeti”, rekao je Spajić i dodao da je jako bitno da se napravi podsticaj za one profesore i nastavnike koji prave rezultate.

Kako je kazao, moraju se “locirati ljudi koji ne prave rezultati u prosvjeti, koje jednostavno ne možemo da nagradimo”.

“Naš predlog će ići u pravcu da se razdovoji rad od nerada, znanje od neznanja i da se prosvjetari koji zaslužuju nagrade u budućnosti”, istakao je Spajić.

On je naveo da neće licirati sa procentima i da će povećanja biti dio jednog sistemskog zakona koji predlažu za sve zarade u javnom sektoru.

“Kao sto je 2021. zdravstvo bilo prioritet, sada je prosvjeta prioritet, jer je najveća kriza upravo u prosvjeti”, naveo je Spajić.

On je rekao da su sinoć na kolegijumu predsjednika Skupštine imali malo žustriju raspravu.

“To je nekako nama u Crnoj Gori nama svojstveno, mislim da ne treba praviti bauk od te priče. Samo sa izrazio zadovoljstvo zato što imamo toliko reformi koje treba da budu usvojene u parlamentu, imamo budžet i ne želimo da uđemo u privremeno finansiranje”, rekao je Spajić.

On je kazao da su bitne stvari i Zakon o Centralnoj banci, kao i o Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja.

“Želim da se budžet i svi ovi reformski zakoni usvoje, tako da možemo da govorimo o minimalnim penzijama već od januara”, rekao je Spajić.

