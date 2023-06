Spajić: Nema pregovara sa URA-om i DPS-om

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) neće pregovarati sa Građanskim pokretom URA i Demokratskom partijom socijalista (DPS) o formiranju nove vlade, saopštio je nosilac liste PES-a Milojko Spajić.

On je, u emisiji “Okvir” na Televiziji Crne Gore, kazao da su neformalni razgovori o sastavu već pokrenuti i da su otvoreni za razgovore sa koalicijom Za budućnost Crne Gore (ZBCG).

“Otvoreni smo za razgovore i sa njima. Naravno, osim učešća u izvršnoj vlasti, tražićemo mjeru kompromisa između ZBCG i manjina, što se tiče i modaliteta učešća u izvršnoj vlasti ali i nekih bitnih stvari”, rekao je Spajić, prenosi portal RTCG.

Kako je kazao, tražiće mjeru kompromisa oko izglasavanja vrhovnog državnog tužioca, Sudskog savjeta i rješavanja svih drugih bitnih stvari koje koče napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji (EU) i zatvaranje poglavlja 23 i 24.

Spajić je rekao da poslije izbora ima u kontinuitetu razgovore sa raznim političkim liderima, i da neće biti nikakih zakulisnih radnji.

“Pregovori će biti apsolutno transparentni i držaćemo se prinicipa koje smo nagovijestili u izbornoj kampanji”, rekao je Spajić.

On je naglasio da su Demokratska Crna Gora i stranke manje brojnih naroda njihovi prioritetni partneri i da će ući u razgovore sa njima.

Spajić je istakao da se nada brzom formiranju vlasti.

On je rekao da neće ucjenjivati bilo koga, i da će predložiti plan i program rada.

“Mislim da su takav plan i program stvarno superiorni, i da zajedničkim snagama sa našim partnerima u izvršnoj vlasti ali i skupštinskoj većini i parlamentu cjelokupno zajedno izguramo sve ove projekte, Evropa sad dva i sve reforme koje nas koče”, dodao je Spajić.

On je najavio je da će pojedinačno razgovarati sa svim strankama, pa i Demokratama.

Upitan da li je ucjena što neće razgovarati sa GP URA, on je rekao da nijesu isključili nikoga iz pregovora, već su neki pojedinci, poput premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, sami sebe isključili iz pregovora zloupotrebom državnih institucija.

Spajić je kazao da Demokratsku partiju socijalista (DPS) ne vidi kao partnera.

“Mislim da sam bio jasan da neće biti potrebe za bilo kakvom manjinskim podrškom, jer će biti formirana vlada sa stabilnom političkom većinom. Ne bih stoga ulazio šta bi bilo kad bi bilo”, naveo je Spajić.

Stabilna politička vlada je, kako je kazao, potrebna da bi država izašla iz jednog ćorsokaka u kojem se nalazi.

Spajić je istakao da je cilj povesti borbu za ozbiljne investitore, jer Crna Gora nema mnogo američkih, britanskih, danskih ili japanskih investitora.

“Ja apsolutno mislim da nam je potrebna stabilna politička vlada. Ona je trenutno najbitnija činjenica koja treba da se desi iz ovih političkih procesa koji se dešavaju. Dosta nam je nestabilnih vlada. Skupštinska većina i vlada treba da djeluju u saglasaju”, rekao je Spajić.

On je najavio da će razgovarati sa Socijalističkom narodnom partijom, ali i listom “Pravda za sve” ako prođu cenzus nakon ponovljenog glasanja na nekim mjestima.

Spajić je rekao da bi, ako Abazović i Adžić upute javno izvinjenje zbog svojih izjava i kažu da su govorili neistine u kamanji, mogao bez problema sa njima da razgovara na ličnom nivou.

“Principi su principi. Nije to zbog zlopamćenja, u pitanju je zloupotreba državnih institucija u kampanji. To su radili zbog političkog ćara. To je nešto što ne možemo da podržimo”, kazao je Spajić.

On je naveo da je najzad došlo vrijeme da najveća partija ima mandatara, i da je to dobro za politički život Crne Gore.

Spajić je, govoreći o aferi “Do Kvon”, kazao da imaju mnogo više ozbiljnijeg posla od “medijskog egzibicionizma bivšeg premijera Crne Gore Dritana Abazovića, vječito gladnog medijske pažnje”.

“Bilo bi bolje organizovati TV duel Abazovića o Do Kvona. Interesantno je da on govori o mnogo toga ali ne govori o onomke što je nadležnost Vlade – kako je Do Kvon ušao u Crnu Goru”, rekao je Spajić.

On je rekao da je PES jako zadovoljan rezultatom izbora, ali ne i izlaznošću, koja je bila prilično manja u odnosu na ranije izbore u Crnoj Gori.

Kako je kazao, neodgovorni pojedinci iz vlasti su svojim “Informer” ponašanjem pomalo ogadili izborne procese, a česti izbori su umorili javnost i birače.

Spajić je rekao da vlada i skupštinska većina mora biti što prije formirana i da to treba da bude apsolutni prioritet.

“Očekujem od svih političkih aktera da pokažu najzad ozbiljnost i stave fokus na bolji standard naših građana i napredak na evropskom putu, što su deklarativno obećavali u izbornoj kampanji”, rekao je Spajić.

On je naveo da su ljudi u PES-u ušli u politiku zbog ideala i vrijednosti, i da žele da na taj način i postupaju.

“Neko ko je zloupotrebljavao državne resurse i državne institucije ne može biti naš partner u Vladi. I to je to”, rekao je Spajić.

On je naglasio da je to stav za koji vjeruje da je stav cjelokupne partije.

“Imali smo neke konsultacije sa 81 kandidatom na izbornoj listi, i mislim da je to stav svih”, rekao je Spajić.

