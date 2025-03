Spajić: Najbitnije da se država ujedinila oko Barometra 26

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je demokratska država u kojoj nikome neće biti zabranjeno da za svoje ideje pokuša da nađe podršku u parlamentu, poručio je premijer Milojko Spajić, navodeći da je za Vladu najvažnije da je postignuto jedinstvo po pitanju platforme Barometar 26.

Spajić je to rekao na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, odgovarajući na pitanje da li su postigli saglasnost sa opozicijom da neće biti potezana identitetska pitanja.

On je kazao da je opozicija verbalno pristala da se pridruži Barometru 26 i da su u Vladi srećni zbog toga.

“Nama je najbitnije da se čitava država ujedinila oko Barometra 26 i da su svi podržali tu platformu”, naveo je Spajić.

Kako je rekao, postoji način da se raspravlja o svim “škakljivim” pitanjima i polarizujućim temama.

“Ovo je demokratska država, nikada nikome nećemo zabraniti da govori ono što misli, da pokušava da za svoje ideje nađe podršku u parlamentu”, istakao je Spajić.

On je podsjetio da su predstavnici albanskih partija najavili da će uputiti parlamentu inicijativu koja se tiče lošeg tretmana etničkih Albanaca.

Spajić je kazao da su i stranke bivšeg Demokratskog fronta nezadovoljne po drugim pitanjima i da i oni mogu da raspravljaju o tome.

“Mi smo u Barometru 26 jasno definisali kako se te procedure vrše, postojaće skupštinski odbori, akademski krugovi i tako dalje, koji treba da raspravljaju o takvim temama”, rekao je Spajić.

