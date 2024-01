Spajić: Izborom VDT-a data šansa evropskoj Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Izborom Vrhovnog državnog tužioca (VDT) data je šansa evropskoj Crnoj Gori, poručio je premijer Milojko Spajić, dodajući da je želja za putem države u Evropsku uniju (EU) bila veća od svih podjela.

Spajić je na mreži X napisao da je većina poslanika ostavila političke razlike po strani u cilju ostvarenja vladavine prava.

“Želja za evropskim putem Crne Gore je bila veća od svih podjela. 61 poslanik i poslanica, nevjerovatnih 75 odsto, ostavili su danas političke razlike po strani u cilju ostvarenja vladavine prava”, poručio je Spajić.

To je, kako je naveo, najveća pobjeda građanske Crne Gore i pokazatelj društveno-političkog sazrijevanja.

Spajić je čestitao parlamentu i istakao da danas nije samo izabran VDT već je data šansa evropskoj budućnosti Crne Gore.

On je čestitao Miloradu Markoviću na izboru i poželio mu uspjeh na, kako je istakao, odgovornom poslu VDT-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS