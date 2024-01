Spajić: EU put i vladavina prava prioriteti 44. Vlade

Podgorica, (MINA) – Evropski put, vladavina prava, ekonomski razvoj i dobra regionalna saradnja, prioriteti su 44. Vlade Crne Gore, poručio je premijer Milojko Spajić u razgovoru sa predsjednikom parlamenta Luksemburga Klodom Viselerom.

Spajić se sa Viselerom i poslanicima parlamenta Luksemburga sastao tokom zvanične posjete toj državi.

Iz Spajićevog kabineta saopštili su da je Viseler istakao sličnosti između zemalja i potrebu bliske saradnje, kao i da je pohvalio evropske napore 44. Vlade.

„Na početku razgovora, Spajić je predstavio sagovorniku dosadašnje rezultate i planove, uz akcenat na aktivnosti, koji će doprinijeti ubrzanom evropskom putu“, navodi se u saopštenju.

Spajić je istakao da su prioriteti evropski put, vladavina prava, ekonomski razvoj i dobra regionalna saradnja.

„U interakciji sa poslanicima – članovima Odbora za vanjsku politiku, razmijenjena su mišljenja u kontekstu jačanja regionalne saradnje, trenutne geopolitičke situacije i kako ona utiče na region, ali i čitavu Evropu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je konstatovano da bi dalja podrška Luksemburga, u vidu ekspertske i političke saradnje, mogla biti veoma značajna.

Spajić je ukazao na potrebu većeg prisustva evropskih investitora u Crnoj Gori, sa akcentom na uspješne kompanije iz Luksemburga.

