Spajić danas odgovara na pitanja poslanika

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, na posebnoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine u ovoj godini.

Lider Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković pitaće Spajića da li će podnijeti ostavku ukoliko Upravni sud utvrdi da je nezakonito postupao prilikom imenovanja vršioca dužnosti direktora Uprave policije Aleksandra Radović.

Živković pitao je i da li Vlada i parlamentarna većina imaju usaglašene politike od kojih umnogome zavise ubrzanje procesa integracija, evroatlaska orijentacija spoljne politike i kredibilno članstvo u NATO.

„Da li biste bili spremni da predložite razrješenje onih koji odstupaju u Vladi od ovih ciljeva koje ste proklamovali na početku svog mandata“, naveo je Živković.

Poslanik Pokreta Evropa sad Miodrag Laković pitaće Spajića kako planira da zaštiti crnogorsko društvo, izborni sistem i demokratiju od subverznih djelovanja, kojima se svjedočilo tokom afere Do Kvon.

Predsjednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića interesuje da li je u planu potpisivanje međudržavnog Sporazuma sa Srbijom o dvojnom drzavljanstvu.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pitaće Spajića „kakva je uloga ujaka u kadrovskoj politici i odlučivanju u Vladi Crne Gore“.

