Spajić: Crna Gora skinula sa sebe ljagu da je švercerska država

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, dobijanjem nagrade Blumberg fondacije za globalnu kontrolu duvana, skinula sa sebe veliku sramotu da je švercerska država, poručio je premijer Milojko Spajić.

Spajiću i ministru finansija Novici Vukoviću u ponedjeljak je uručena nagrada Blumberg fondacije za globalnu kontrolu duvana za ovu godinu, zbog izuzetnih dostignuća Crne Gore.

“Crna Gora je upravo, na najljepši mogući način, skinula sa sebe veliku sramotu, višedecenijsku ljagu koja je pratila sve ovo vrijeme, da smo švercerska država“, rekao je Spajić u izjavi dostavljenoj medijima.

Kako je kazao, Crna Gora je dobila veliko priznanje od fondacije Majkla Blumberga – da je prevenirala šverc cigareta i da je podigla prihode čak tri puta, sa 40-ak miliona na 120 miliona EUR.

„Time smo omogućili veće plate, veće penzije i veće prihode za našu državu“, poručio je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS