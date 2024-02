Spajić: Crna Gora može biti 28 članica EU 2028.

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može zauzeti upražnjeno mjesto 28. članice Evropske unije (EU) 2028. godine, ocijenio je premijer Milojko Spajić.

Iz Vlade je saopšteno da je Spajić u Centru za Evropsku politiku (EPC) u Briselu, održao politički brifing na temu „Nova vlada, novi izgledi? Oživljavanje nastojanja Crne Gore za pristupanje EU”.

On je, kako se navodi, predstavio rezultate Vlade u prvih 100 dana rada, govorio o snažnom zamajcu koji je stigao nakon Međuvladine konferencije održane u januaru, predstavio plan kako održati dinamiku procesa pristupanja i odgovarao na brojna pitanja.

„Crna Gora može zauzeti upražnjeno mjesto 28. članice EU 2028. godine“, kazao je Spajić.

On je istakao da pristupanje EU mora biti zasnovano na dva stuba.

„Mora biti zasnovano na razvijanju evropskih vrijednosti koje dijelimo, naročito kroz jačanje vladavine prava, i sve većem uključivanju u jedinstveno zajedničko tržište Evrope. To su benefiti koje i građani najviše očekuju“, naveo je Spajić.

On je kazao da vjeruje da bi ulazak Crne Gore u EU mogao da bude od koristi svima.

„Crna Gora može biti veliki promoter evropskih vrijednosti i politike proširenja na Zapadnom Balkanu. Kao društvo u koje su svi različiti identiteti dobrodošli, vrijedno ćemo raditi da primjerom pokažemo svim svojim susjedima da je pristupanje EU živa i uspješna priča zasnovana na isporučivanju dobrih rezultata”, istakao je Spajić.

Kako je rekao, cilj nije samo uraditi domaći zadatak kada je ispunjavanje mjerila u pitanju, već zaista približiti Crnu Goru evropskom standardu i vrijednostima u svakom smislu.

„Ulaganje u kapitalne infrastrukturne projekte, ključni je faktor u približavanju EU građana s jedne strane i crnogorskih s druge strane“, smatra Spajić.

Prema njegovim riječima, novi plan rasta za Zapadni Balkan je šansa da regionalno tršište od pola miliona stanovnika postane dio hiljadu puta većeg evropskog, od pola milijarde stanovnika.

„Rastom izvjesnosti našeg pristupanja EU, opada nesigurnost tržišta i investicije su sve veće, stabilnije i dolaze od sve kredibilnijih investitora. To je šansa koju ćemo sigurno iskoristiti”, zaključio je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS