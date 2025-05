Spajić: Crna Gora će dobiti organizaciju samita EU-Zapadni Balkan naredne godine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će organizovati samit Evropska unija – Zapadni Balkan naredne godine, najavio je premijer Milojko Spajić.

On je kazao da će, prije zatvaranja svih poglavlja, u Crnoj Gori biti lideri svih EU država, “da ih pridobijemo ljepotom naše zemlje i ljudi”

“Crna Gora će dobiti organizaciju EU-Western Balkans samita za 2026”, naveo je Spajić na mreži X.

