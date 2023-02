Socijaldemokrate će podržati Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) Crne Gore podržaće kandidaturu Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima kao kandidata koji ima najveće šanse da odnese pobjedu, odlučio je danas Glavni odbor te partije.

Iz SD su ocijenili da bi pobjeda kandidata opozicije na predsjeničkim izborima značila, ne samo političku pobjedu, već početak zaokreta od anticrnogorske, antievropske, anticivilizacijske politike koja je preuzela primat u Crnoj Gori u prethodne dvije i po godine

Ističe se da je od krucijalne važnosti da što veći broj partija i organizacija jedinstveno stane uz zajedničkog kandidata i da daju maksimum da taj kandidat pobijedi na predsjedničkim izborima.

SD je, kako su naveli, jedini politički subjekt koji je u prethodne dvije i po godine bio u opoziciji i uspješno odolio svim eksperimentima koji su samo donijeli štetu našoj domovini.

“Odluka o podršci Djukanoviću nastavak je takve, društveno odgovorne politike i politike koja za cilj ima samo jedno – interes države Crne Gore i njenih građanki i građana”, poručili su iz SD-a.

GO SD zaključio je da ta stranka pitanje kandidata na predsjedničkim izborima ni u jednom momentu nijesu posmatrala uskopartijski.

Ocijenjeno je da u aktuelnoj političkoj situaciji, kada se Crna Gora nalazi u dubokoj društvenoj, političkoj, institucionalnoj, ekonomskoj i svakoj drugoj krizi, po tom pitanju ne smije biti mjesta partijskim kalkulacijama, već se svaka partija mora voditi isključivo višim, državnim interesima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS