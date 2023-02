SNP će podržati Mandića na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) podržaće lidera Nove srpske demokratije Andriju Mandića na predsjedničkim izborima 19. marta, odlučio je Glavni odbor stranke.

Iz SNP-a je saopšteno da je Glavni odbor donio zaključak da će ta stranka u drugom krugu podržati kandidata koji nije kandidat Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su kazali da je Glavni odbor na današnjoj sjednici analizirao aktuelnu političku situaciju u susret predsjedničkim izborima.

Kako su naveli, na sjednici je dominirala priča da je bilo neophodno napraviti dogovor u sklopu parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine oko zajedničkog predsjedničkog kandidata.

“Kako nije došlo do te realizacije, gdje je bila prilika da takav kandidat ostvari izuzetno značajan rezultat i u prvom krugu, Glavni odbor je odlučio da da podršku Andriji Mandiću, kandidatu Demokratskog fronta na predsjedničkim izborima”, navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a su dodali da je Glavni odbor usvojio kalendar održavanja izbornih konferencija u onim gradovima gdje nijesu izabrani novi opštinski odbori i da te izborne konferencije budu održane u što kraćem roku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS