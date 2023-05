Snažiti parlamentarnu saradnju Crne Gore i Azerbejdžana

Podgorica, (MINA) – Parlamentarnu saradnju Azerbejdžana i Crne Gore treba snažiti, prije svega kroz uspostavljanje odnosa između grupa prijateljstva, ali i skupštinskih odbora i službi, ocijenjeno je na sastanku predsjednice crnogorske Skupštine Danijele Đurović i predsjednice Narodne skupštine Azerbejdžana Sahibe Gafarove.

Kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, Đurović se sa Gafarovom sastala danas u Bakuu.

Đurović je rekla da su odnosi Crne Gore i Azerbejdžana prijateljski i dobri, sa tendencijom intenziviranja političkog dijaloga i unapređenja bilateralne saradnje u svim segmentima od obostranog značaja.

“Ona je naročito izrazila zadovoljstvo političkim dijalogom na visokom i najvišem nivou, oličenom u učestalim obostranim posjetama delegacija dviju zemalja”, kaže se u saopštenju.

Đurović je kazala da crnogorska strana želi dalji razvoj bilateralnih odnosa, posebno kada je riječ o unapređenju infrastrukture, direktnim stranim investicijama i domenu energetike.

Gafarova je, kako se navodi, zahvalila Đurović na učešću na konferenciji “Uloga nacionalnih parlamenata u promovisanju bezbjednosti i stabilnosti kroz zelenu ekonomiju, povezanost i održivi razvoj“.

Ona je istakla da je i to još jedan dokaz kontinuirano dobrih odnosa između dvije države.

Gafarova je istakla da postoji veliki prostor za saradnju između Crne Gore i Azerbejdžana, posebno u oblastima ekonomije, energetike, trgovine, turizma i kulture, te da isti treba da bude iskorišćen u narednom periodu.

“Sagovornice su zajedničke ocijenile da treba raditi na snaženju parlamentarne saradnje, prije svega kroz uspostavljanje odnosa između grupa prijateljstva, ali i skupštinskih odbora i službi, što će doprinijeti poboljšanju i produbljivanju sveukupnih odnosa između dvije zemlje”, naveli su iz Skupštine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS