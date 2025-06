Skupština usvojila Prostorni plan Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore usvojila je danas Prostorni plan države do 2040. godine.

Prostorni plan usvojen je sa 42 glasa za, dok je osam poslanika bilo protiv.

Skupština je sinoć završila raspravu o Predlogu odluke o donošenju Prostornog plana Crne Gore.

Poslanik DPS-a Mihailo Anđušić na početku sjednice je zatražio da glasanje o Prostornom planu bude odloženo.

On je naveo je Agencija za zaštitu životne sredine objavila rješenje kojim se nalaže Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da prihvati primjedbe iz izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na Prostorni plan.

Anđušić je naveo da se, shodno tom rješenju, Prostorni plan mora vratiti na doradu da bi se uvažile primjedbe koje jasno ukazuju na manjkavosti tog dokumenta.

„Ovo je još jedan od dokaza da nam je ovaj plan poslat na prečac, da su poslanici imali svega sedam dana da se upoznaju sa dokumentom od 500 strana, koji je pretrpio ozbiljne izmjene nakon završene javne rasprave koje nijesu bile planirane dokumentom“, rekao je Anđušić.

Kako je kazao, važnije od toga je da je nadležna institucija donijela rješenje u kojem ukazuje na ozbiljne manjkavosti Prostornog plana i shodno tome Minisarstvo je u obavezi da postupi po tom rješenju.

„Mislim da je najmanje što možemo da uradimo jeste da odložimo glasanje o Prostornom planu dok se ove stvari ne razriješi“, kazao je Anđušić.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić rekao je da je Skupština završila raspravu oko Prostornog plana i da će se zbog toga izjasniti.

„Mi smo Skupština Crne Gore, stariji od Vlade, Ministarstva i Agencije, mi smo predsatvnici naroda i izjasnićemo se onako kako nam Ustav dozvoljava“, naveo je Mandić.

Skupština je danas usvojila izmjene i dopune Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, Predlog zakona o akvakulturi, Predlog zakona o morskom ribarstvu i Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS