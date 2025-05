Skupština o inicijativi za razrješenje Mandića

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta raspravljaće danas o inicijativi dijela opozicije za razrješenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

Inicijativu za smjenu Mandića u skupštinsku proceduru predali su poslanički klubovi Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD).

Iz tih poslaničkih klubova su tada kazali da se od konstituisanja 28. saziva Skupštine konstantno urušava njen integritet.

Šef Kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić je, obrazlažući inicijativu, rekao da se za nepune dvije godine nagomilalo desetine razloga koji upućuju na to da Mandić ne može više biti predsjednik Skupštine.

Prema njegovim riječima, Mandić je uspostavio zid ćutanja povodom pokušaja teškog ubistva u kojem je učestvovao njegov bratanić i član njegovog obezbjeđenja, Danilo Mandić.

“Predsjednik Skupštine nije odgovorio na interesovanje građana kako je moguće da bezbjednosno interesantna osoba bude član njegovog obezbjeđenja”, naveo je Nikolić.

Na dnevnom redu sjutrašnje sjednice je i Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u sastav misije vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini, a jedna od tačaka biće i predlog o produženju roka za rad Anketnog odbora.

