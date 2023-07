Skupština Crne Gore koči EU integracije

Podgorica, (MINA) – Nemogućnost izbora ključnih nosilaca pravosudnih funkcija u više navrata je uticala da Skupština postane direktan uzročnik zastoja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU).

To je pokazala analize „Skupština Crne Gore u procesu pristupanja EU: agora ili arena?“ koju su pripremili Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Analiza je pokazala da su ograničena upotreba kontrolnih mehanizama u svim odborima, uključujući i Odbor za evropske integracije, neuspjeli dijalozi za prevazilaženje političkih kriza, česti zastoji i namjerne greške u ispunjavanju zakonodavne funkcije, neki od razloga zašto Skupština nije ostvarila aktivniju ulogu u procesu pristupanja Crne Gore EU.

Iz CDT-a je saopšteno da je nemogućnost izbora ključnih nosilaca pravosudnih funkcija u više navrata uticalada Skupština postane direktan uzročnik zastoja u pregovorima.

“Iako se često (pogrešno) percipira u javnosti da je integracija u EU u potpunosti u nadležnosti Vlade, Skupština ima važnu ulogu u ovom procesu i ona se ogleda u političkoj, zakonodavnoj i nadzornoj ulozi što, međutim, Skupština ne ispunjava na zadovoljavajućem nivou”, navodi se u saopštenju.

Ocjenjuje se da je umjesto pokretača rasprava, predloga, mjesta za dijalog, Skupština najčešće bila mjesto za „ping-pong“ između političkih partija gdje je gotova svaka od njih u određenom trenutku stavila svoje interese iznad interesa države i procesa integracije i zbog toga blokirala izbor članica i članova Sudskog savjeta, odnosno sutkinja i sudija Ustavnog suda.

Ističe se da su kontrolna/nadzorna funkcija i dalje u sjenci zakonodavne, što se pogrešno percipira kao najznačajnija funkcija Skupštine u procesu pristupanja Crne Gore EU.

2Prateći izvještaje Evropske komisije (EK) od 2012. godine potrebno je istaći da je u gotovo svakom od njih Skupština kritikovana i podsticana da unaprijedi svoju nadzornu funkciju, a kritike su joj bile upućene i zbog manjka konstruktivne debate o najvažnijim političkim pitanjima od značaja za napredak u procesu pregovora”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je jedina svijetla tačka i po dostupnim podacima, ali i po ocjenama EK, transparentost rada Skupštine i ona je pohvaljena u svakom godišnjem izvještaju Komisije od početka procesa pregovora sa Evropskom unijom.

Podsjeća se da u izvještaju iz 2019. godine, EK ukazuje da je broj kontrolnih saslušanja u prethodnoj godini (2018.) bio svega četiri.

Navodi se da se iz dostupnih podataka može vidjeti da je tokom 2017. i 2020. godine organizovano samo po jedno kontrolno saslušanje, što je „oborilo“ neslavan rekord koji je Skupština imala u 2012. i 2018. godini, a na koji je i Komisija ukazala.

“Ipak, važnije u odnosu na broj održanih saslušanja je uticaj koji Skupština ostvaruje, kvalitet zaključaka i njijhovo praćenje, a ovdje postoji prostor za unaprjeđenje”, navodi se u saopštenju.

Ocjenjuje se se uticaj političke krize u Crnoj Gori najbolje može vidjeti baš na primjeru Odbora za evropske integracije.

“Iako su skupštinski odbori nastavili sa određenom dinamikom održavanja sjednica, nakon što je dva puta izglasano nepovjerenje Vladi, Odbor za evropske integracije je u potpunosti prekinuo rad u toku tehničkih mandata obiju vlada”, ukazuje se u saopštenju.

Podsjeća se da je posljednju sjednicu taj odbor održao 27. jula prošle godine, a da su sa druge strane, predsjednik i zaposlene i zaposleni u Sekretarijatu Odbora jesu imali određene aktivnosti.

Navodi se da je u posljednjem Izvještaju o Crnoj Gori, EK istakla da bi parlament trebalo u praksi da pokaže svoju posvećenost EU reformskoj agendi i radi na prevazilaženju duboke polarizacije.

“Pred 28. sazivom Skupštine Crne Gore je ta šansa, kranje vrijeme je da parlament razumije svoju ulogu, shvati šta je interes svih građanki i građana i počne se ponašati u skladu sa tim”, zakljzučuje se u saopštenju.

