Skupština 12. marta o Zakonu o zastupniku pred ESLJP

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić sazvao je za 12. mart prvu sjednicu prvog redovnog proljećnjeg zasijedanja u ovoj godini, na kojoj će poslanici ponovo odlučivati o Zakonu o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP).

Taj zakon usvojen je u Skupštini 17. decembra prošle godine, a predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ga je vratio parlamentu na ponovno odlučivanje 23. decembra.

Kako se navodi u sazivu, na dnevnom redu sjednice koja je zakazana za 12. mart biće još i predlozi zakona o energetici i osiguranju, izmjene i dopune Zakona o patentima, kao i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o primjeni člana 65 konvencije o priznavanju evropskih patenata.

Na dnevnom redu biće i izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2023. godinu sa finansijskim izvještajem i izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije.

Poslanici će raspravljati i o finansijskom i izvještaju radu Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2023. godinu

U sazivu se navodi da će na dnevnom redu biti i godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2023. godinu i izvještaj ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju Komisije, kao i izvještaj o finansijskom poslovanju i izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2023. godinu.

Na dnevom redu su i predlozi finansijskih planova sa planovima rada za ovu godinu nezavisnih regulatornih tijela, kao i izbori, imenovanja i razrješenja.

Sjednica će biti održana u Skupštini Prijestonice.

