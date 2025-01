Sjutra sjednica Skupštine Prijestonice

Cetinje, (MINA) – Sjednica Skupštine Prijestonice, povodom tragedije u kojoj je 1. januara na Cetinju ubijeno 12 osoba, biće održana sjutra.

Hitnu sjednicu Skupštine Prijestonice inicirao je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković.

Đurašković je, kako su kazali iz njegovog kabineta, održavanje sjednice inicirao uzimajući u obzir da se Cetinje, drugi put za dvije i po godine, suočilo sa nezapamćenom tragedijom, ali i da se svjedočilo još jednom neadekvatnom postupanju policije i cijelog bezbjednosnog sektora.

Najavljeno je da će Đurašković na sjednici predložiti donošenje sedam zaključaka, a prvi se odnosi na podnošenje ostavki političkog rukovodstva bezbjednosnog sektora, kao čin preuzimanja objektivne odgovornosti.

Iz kabineta Đuraškovića su kazali da se drugi zaključak odnosi na zahtjev za nezavisnu međunarodnu forenziku (rekonstrukciju događaja) sa ciljem utvrđivanja eventualne personalne odgovornosti i konkretnih propusta u radu bezbjednosnog sektora.

Treći zaključak, kako je saopšteno, odnosi se na analizu (ne)preduzetih radnji, (ne)podnešenih predloga zakonskih rješenja, podzakonskih akata, odluka i mjera iz oblasti za koju je nadležan bezbjednosni sektor države, u periodu od 12. avgusta 2022. do 1. januara ove godine.

Đurašković će predložiti uspostavljanje Centra bezbjednosti na Cetinju i jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta, povećanje broja policijskih službenika i uvođenje kvartovskih policajaca u skladu sa standardima i praksom Evropske unije.

On će predložiti da se na hitnoj sjednici donesu i zaključci koji se tiču uspostavljanja savremenog sistema video nadzora na teritoriji cijelog Cetinja i formiranja posebnih operativnih timova na nivou zdravstvenih, socijalnih i institucija gradske uprave i policije, čiji bi zadatak bio prepoznavanje devijantnog ponašanje građana.

